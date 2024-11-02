人妻偷吃前男友被工程師老公抓包 認了啪啪8次

人妻坦承，去找前男友，每去3次發生1次性行為，累計8次。（情境照）

2024/11/02 17:34

〔記者林嘉東／基隆報導〕鍾姓資深工程師發現妻子長夜不歸營，透過手機定位發現妻子常跑去找簡姓前男友，3個月發生8次性行為，怒告簡男並求償100萬元。基隆地院審理時，簡男喊冤說，他只是聽前女友訴苦，未發生性行為，但鍾妻坦承與簡男發生8次性行為，法官採信鍾妻說法，判簡男要賠償鍾男10萬元精神慰撫金。

鍾姓工程師說，與妻子婚後育有2子，他工作繁忙，去年5月間發現妻子常常深夜不在家，屢次追問，她都說去朋友家玩，後來無意間發現妻子所稱的「朋友」，竟是婚前交往多年的簡姓前男友。定位妻子手機發現，她常從基隆住處跑簡男桃園蘆竹租屋處，5到7月去找「朋友」24次，妻子後來更向他坦承，每去3次就會與簡男發生1次性行為，累計8次。

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鍾男還主張，簡男趁他工作忙碌，無法每天陪伴在愛妻身旁，竟趁虛而入，與太太舊情復燃，使他對妻子多年的付出及信任一夕間化為煙塵，更讓他的婚姻崩塌、瓦解，向蒙簡求償100萬元精神慰撫金。

簡男抗辯指出，他與妻子已離婚，為了扶養2個小孩成人，根本已無暇結交女友，更遑論與從小到大當了數10年朋友的鍾妻發生性行為；他當時讓鍾妻到他租屋處，是鍾妻婚姻生活出現狀況，跑來跟他訴苦，他基於朋友關心，好心聽鍾妻吐露苦水，還勸她早日回歸家庭，與先生重修舊好，卻挨告侵害配偶權。

鍾妻證稱，她當時有去找簡男聊天3個月，不是每次去都會與簡男發生性行為，去3次才會發生1次。法官採信鍾妻說法，認為簡男破壞鍾男婚姻生活，考量簡男是工廠作業員，還要扶養2個小孩，判簡男要賠償10萬元精神慰撫金。

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