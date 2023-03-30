自由日日shoot》越南女遣返 再偷渡與夫團聚 夢碎

高雄二港口外海今年二月底就傳出越南籍 女浮屍。 （記者洪臣宏翻攝）

2023/03/30 05:30

〔記者黃佳琳、王捷／綜合報導〕台灣西部海岸出現的浮屍，最早傳出於今年二月底，高雄外海發現一具越南籍女浮屍，該名女子曾是合法來台的外籍勞工，因逾期居留被遣返，她疑似為了與仍在台工作的越南籍丈夫團聚，冒險從越南偷渡來台，卻不幸命喪大海；至於這名女子是否與近期出現的其他浮屍，屬同一事件死者，有待相關單位進一步調查釐清。

是否與近期浮屍屬同一事件 待釐清

據了解，該具女浮屍於今年二月廿六日出現在高雄第二港口燈塔外海一點四海哩處，港警發現後打撈報請檢方相驗，經透過遺體上的指紋比對，確認身分是越南籍陳姓女子（卅二歲），而陳女曾是合法來台工作的外籍勞工，但因逾期居留，被移民署查獲後遣返越南。

請繼續往下閱讀...

由於陳女的越南籍丈夫目前仍在台灣工作，陳女疑似為了來台與丈夫團聚，冒險從越南偷渡來台，卻不幸命喪高雄外海；相關單位通知陳女丈夫指認後，陳女丈夫表示不清楚妻子為何又會來台灣，但對死因沒有疑義，目前遺體已發還家屬善後。

陳女遺體發還前，檢方為求慎重會同法醫進行相驗、解剖，並未發現陳女遺體有明顯外傷，暫時無法判斷死因為何，須待解剖報告出爐後才知道具體死因。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法