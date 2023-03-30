為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    自由日日shoot》越南女遣返 再偷渡與夫團聚 夢碎

    高雄二港口外海今年二月底就傳出越南籍 女浮屍。 （記者洪臣宏翻攝）

    高雄二港口外海今年二月底就傳出越南籍 女浮屍。 （記者洪臣宏翻攝）

    2023/03/30 05:30

    〔記者黃佳琳、王捷／綜合報導〕台灣西部海岸出現的浮屍，最早傳出於今年二月底，高雄外海發現一具越南籍女浮屍，該名女子曾是合法來台的外籍勞工，因逾期居留被遣返，她疑似為了與仍在台工作的越南籍丈夫團聚，冒險從越南偷渡來台，卻不幸命喪大海；至於這名女子是否與近期出現的其他浮屍，屬同一事件死者，有待相關單位進一步調查釐清。

    是否與近期浮屍屬同一事件 待釐清

    據了解，該具女浮屍於今年二月廿六日出現在高雄第二港口燈塔外海一點四海哩處，港警發現後打撈報請檢方相驗，經透過遺體上的指紋比對，確認身分是越南籍陳姓女子（卅二歲），而陳女曾是合法來台工作的外籍勞工，但因逾期居留，被移民署查獲後遣返越南。

    由於陳女的越南籍丈夫目前仍在台灣工作，陳女疑似為了來台與丈夫團聚，冒險從越南偷渡來台，卻不幸命喪高雄外海；相關單位通知陳女丈夫指認後，陳女丈夫表示不清楚妻子為何又會來台灣，但對死因沒有疑義，目前遺體已發還家屬善後。

    陳女遺體發還前，檢方為求慎重會同法醫進行相驗、解剖，並未發現陳女遺體有明顯外傷，暫時無法判斷死因為何，須待解剖報告出爐後才知道具體死因。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自由日日shoot》偷渡遇浪翻覆？船長丟包？疑中國船載14越工 全船亡
    2023/03/30 05:30

    自由日日shoot》偷渡遇浪翻覆？船長丟包？疑中國船載14越工 全船亡
    自由日日shoot》偷渡拼圖 浮屍有14人合照1台商名片
    2023/03/30 05:30

    自由日日shoot》偷渡拼圖 浮屍有14人合照1台商名片

    以匠人之心 短時間突破400萬人觀看數
    自由日日shoot》越南偷渡熱線 先到中國再坐船來台／越南移工在台失聯 高達5萬多居首
    2023/03/30 05:30

    自由日日shoot》越南偷渡熱線 先到中國再坐船來台／越南移工在台失聯 高達5萬多居首
    自由日日shoot》偷渡圈︰台灣治安好重人權 是移工首選
    2023/03/30 05:30

    自由日日shoot》偷渡圈︰台灣治安好重人權 是移工首選

    痘花臉宅男靠它「抗痘」對比照超驚人
    自由日日shoot》蔡清祥：查有無人口販運
    2023/03/30 05:30

    自由日日shoot》蔡清祥：查有無人口販運
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播