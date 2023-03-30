自由日日shoot》越南偷渡熱線 先到中國再坐船來台／越南移工在台失聯 高達5萬多居首

檢巡統計近期沿海浮屍位置表

2023/03/30 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕近來海巡人員陸續發現海上、岸際有多具浮屍，檢警研判應是越南偷渡者的小舢舨近岸時翻覆，或被人蛇集團丟包而溺斃。一名警官指出，越南偷渡人士先到中國，再從中國搭船出海來台，已是越南人民偷渡我國的最大宗模式，我方過去曾查獲多例，人蛇集團看準的是中國與台灣距離最近，因此早年也有大量中國偷渡客，用相同方法偷渡來台。

警官指出，人蛇集團常用方式，是將偷渡客藏在船艙夾板，趁著夜色、海象不佳時由中國沿海出發，載來台灣中南部沿海等處。隨著時代和經濟演變，現今幾乎已無中國偷渡客，取而代之的是越南偷渡犯；越南偷渡者多數曾經合法來台，但因逃跑、逾期居留等原因遭遣返後，因為短期內無法再申請來台，於是找上人蛇集團偷渡。

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偷渡來台的越南籍人士，大多數仍從事勞力密集產業，也有一些女性越南偷渡者會從事看護，或一開始就是色情集團安排來台賣淫等。

此外，移民署統計，截至今年二月底，台灣境內逾期失聯移工共有八萬兩千八百九十七人，其中以越南籍人數最多、印尼籍次之。越南籍失聯移工達五萬一千兩百四十五人，佔失聯移工總數逾六成；印尼籍失聯移工有兩萬七千一百五十一人，約佔失聯移工總數三成二。

佔失聯移工總數3成2

為解決台灣境內逾期失聯移工人數居高不下的問題，移民署今年二月起至六月底，針對外籍人士辦理「擴大自行到案專案」，專案期間在台逾期的外來人口未被執法機關查獲、未被限制出境或禁制出國的自行到案者，可免收容、繳最低罰鍰兩千元且得免除管制。

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