自由日日shoot》偷渡圈︰台灣治安好重人權 是移工首選

檢巡統計近期沿海浮屍位置表

2023/03/30 05:30

〔記者王捷／台南報導〕疑似偷渡翻船或丟包意外，引起我方及國人對國境安全的重視，海巡人員說，海上偷渡常見的有大船換小船，由小船摸黑直接開到沿岸放人，或靠近海岸時，就將偷渡者「卸下」在近海一帶，讓他們自行游上岸，方便船長快速逃離。另有偷渡圈人士說，台灣治安好，加上尊重人權，執法單位取締移工困難，是許多移工首選，因此國內也有漁船專做人蛇生意，每個收七千到一萬美金。

國內也有船做人蛇生意 每個收7千到1萬美金

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海巡人員說，以前偷渡者來台曾經流行過假證件，後來移工入境都要採指紋比對，讓這類闖關行為少了很多，後來偷渡改為大船換小船、游泳兩部分，而會游泳的大多是沒有登記的漁工較多，另外小船通常是舢舨，有少部分是橡皮艇。

海巡︰現在偷渡改大船換小船、游泳兩途徑

不僅是國境上有安全疑慮，偷渡來國內的移工也造成內政問題，有警務人員說，越南移工常用的通訊軟體，直接公開賣毒品、賭博與小額借貸，都會衍生更多犯罪行為，取締逃逸移工是移民署的工作，不過移民署外勤隊駐點、人力不多。至於人力較多的警方，其他的治安任務已很繁重，抓偷渡來台打工者或逾期移工不是他們的優先要項，加上查獲失聯或偷渡移工後，為了做筆錄就必須請翻譯，實務上有很多不方便。

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