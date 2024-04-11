民進黨竹市主委遭指涉性騷 當事人：未感不妥

2024/04/11 01:06

〔中央社〕民進黨新竹市議員、黨部主委陳建名遭控在春酒場合輕薄女歌手張涵雅，遭指涉嫌性侵。張涵雅表示，當天過程並未讓她感到不妥，外界無須看圖說故事。

張涵雅昨天深夜在臉書（Facebook）發文指出，陳建名與她的先生吳國寶是議會同事，私下是好友，當晚陳建名恭喜她和吳國寶就任台灣省不動產開發商業同業公會聯合會理事長，並詢問是否能再合唱歌曲，過程中她並無感受不妥。

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無黨籍新竹市議員吳國寶昨晚在臉書發文指出，陳建名絕無強吻及騷擾他的妻子，張涵雅也未向他表達不舒服情事，網傳影片讓觀看者產生誤會，呼籲外界切勿以訛傳訛，無須多作踹側。

陳建名昨天晚間在臉書發文指出，他與新接任理事長的吳國寶為新竹市議會同事，也是多年好友，上月29日他受邀出席活動，上台唱歌過程與張涵雅有肢體接觸，是因討論合唱歌曲，但絕無騷擾意圖或強吻一事，對於他酒後失態的肢體接觸，誠摯向吳國寶、張涵雅致上萬分歉意。

國民黨立委徐巧芯昨天在臉書發文指出，陳建名在春酒場合輕薄女歌手，在舞台上勾脖子、緊抱、試圖強吻。

民進黨晚間向媒體表示，陳建名疑涉性騷擾事件一事，民進黨中央黨部將速啟性平調查，若內容屬實必送黨紀處分，絕不寬待。（編輯：陳正健）1130411

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