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    自由日日shoot》偷渡拼圖 浮屍有14人合照1台商名片

    檢巡統計近期沿海浮屍位置表

    檢巡統計近期沿海浮屍位置表

    2023/03/30 05:30

    警透過台商聯繫1家屬 得知罹難者是為偷渡來台

    〔記者王捷／台南報導〕台灣西海岸近月陸續發現十六具浮屍，掀起偷渡翻船或丟包疑雲，有相關人士私下透露，警方在其中一具浮屍的手機裡發現一張十四人合照，疑是十四名越南男女登船前所拍攝，此外，還在另一具浮屍身上，起出一張台商的名片，照片和名片，成為檢警研判案情及同船偷渡者全部疑為十四人的關鍵案情拼圖；檢警這是從這個線索查訪，循線找出偷渡者的登船位置與偷渡路線，不過相關案情檢警未證實。

    9男5女曾來台 有逃逸紀錄

    據透露，警方從一具浮屍手機裡找出的合照，有九男五女，多來自越南北部，他們大都曾來台灣工作但有逃逸紀錄，無法再透過合法途徑來台，因此透過人蛇集團安排抵達中國，二月十八日再從中國泉州搭乘漁船來台，十九日凌晨漁船開到彰濱工業區外海，打算轉搭小舢舨上岸時，遇到大浪翻覆而罹難。

    但是否也可能為人蛇集團將一干人丟包海上，不管偷渡者死活讓他們自行游上岸，結果慘遭滅頂，也是檢警追查重點。

    上船時間和地點 是死者告知家人

    至於警方在另一具浮屍身上發現台商名片後，先聯繫上該台商，再由台商熱心聯繫上其中一位家屬，從家屬口中，得知罹難者是為了偷渡來台灣，才上了漁船，上船時間和出海地點，是死者出海前告知家人；但因家屬經濟情況不佳，不便來台，只採集檢體交給我方與遺體檢體進行比對。

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