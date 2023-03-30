自由日日shoot》偷渡遇浪翻覆？船長丟包？疑中國船載14越工 全船亡

檢巡統計近期沿海浮屍位置表

2023/03/30 05:30

〔記者洪定宏、王捷、張瑞楨、邱俊福、錢利忠／綜合報導〕台灣沿海近期陸續發現身分不明浮屍，初步確定有兩名越籍男性與一名越籍女性，檢警巡專案小組研判，全案疑為人蛇集團安排漁船載運偷渡者來台，結果遇浪翻覆或丟包偷渡者造成的悲劇。初步統計，排除疑其他船難事件的台籍死亡者，二月及三月發現十四具越南籍及身分不明遺體，此與相關人士透露在一名越籍浮屍身上找獲一張十四人合照的數字不謀而合，若真如此，代表一船十四名偷渡者恐全數罹難，檢警專案小組正進一步追查釐清。

2及3月發現越籍及身分不明遺體14具

本案海巡署與警政署已組專案小組，高檢署檢察長張斗輝也預定今早召集台中、台南等六個地檢署開會，協調及統一後續偵辦作為。

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14人合照疑9男5女越籍偷渡者合影

海巡署本月至今執行海上救生救難死亡案件，在海上、岸際共發現十六具浮屍，其中五具為台籍（三男二女）、二具越籍（男性），另九具（八男一女）身分待查；專案小組回溯二月的統計，有十具浮屍，其中七具為台籍，另三具分別為二月七日雲林縣麥寮外海無名男屍、廿六日高雄港第二港口外海女屍（已查出為越籍女偷渡者）、廿七日高雄市彌陀區海域無名女屍。換句話說，近兩月台灣沿海發現廿六具浮屍，扣除台籍，有十四具越南籍與身分不明遺體。

至於十四人合照，有關人士說，疑為九男五女越籍偷渡者上船前合影留念，並於二月十八日從中國泉州搭中國漁船出海。其中一具三月七日發現的無名死者，出現在彰化王功外海離岸風機平台，穿一般休閒服，非風電公司員工，身無外傷，胃部無殘留食物，死因是曝曬脫水與營養不良，身材不高略瘦，初判是越南人，死者有可能落海後游到風機再爬上平台，因未被即時發覺而死亡；這名死者是否為同一事件死者，有待後續釐清。

依海流回推可能在海峽中線就翻覆

另據分析，若確為搭船偷渡，依海流回推，有可能在海峽中線一帶就翻覆，船上人員落海後分散，以致北到桃園、南到高雄海域都有遺體。不過此推論也與漁船在台灣近海處翻覆的說法不同，相關疑點皆待後續解答。

浮屍案以三月七日發現三件最多，橫跨台南、彰化、雲林海域；三月六日有二件，出現在台南、雲林海域，五人皆男性，遺體已腐爛，一人確認為越籍。

高檢署︰確認身分 追是否人蛇集團犯罪

高檢署表示，多數遺體身分不明，首要步驟是先確認遺體國籍、身分，再釐清彼此間有無關聯性，倘若查出涉及人蛇集團犯罪等不法，不排除協調由同一個地檢署指揮偵辦。

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