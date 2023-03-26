王文宗曾批評綠能產業 暗鬥郭再欽

台南學甲88槍槍擊案涉案主嫌「紅龜」洪政軍（前、手上白外套遮住手銬）、槍手「孔祥志」（後）在中國落網，刑事局派員赴中國押解返台。（資料照）

2023/03/26 05:30

〔記者王捷／台南報導〕台南市「八八槍案」昨天出現重大進展，將涉嫌藏匿資助槍擊案主嫌洪政軍、也疑似安排洪政軍與槍手孔祥志偷渡出境的王文宗聲押獲准，但更受外界關注的是，王文宗到底是不是八八槍案的幕後主使者？

八八槍案主使者？檢警續查重點

據指出，檢警目前只有王文宗前往中國資助洪政軍的證據，並沒有他主使的實證，但種種跡象，也無法排除王不是主使者，此部分成為全案後續調查的首要重點。

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雖然王文宗和郭再欽、謝財旺交惡，槍擊對象又分別是郭的前公司及謝的服務處，此背景成為王文宗可能主使「八八槍案」的犯行動機，不過，也有熟知地方生態的人士說，王文宗跟郭再欽是世仇，王曾在農會選舉、議長選舉都跟郭唱反調，若是策畫協助洪男和槍手偷渡「絕對有可能」，但說到「策畫整起槍擊案，就為了報復郭和王」，該人士認為王文宗沒有這種實力、也不敢如此大膽。

該人士說，洪政軍與王文宗的輩分差很多，而洪政軍曾與謝財旺有關係，不太可能聽從王文宗指揮，雖然王與白狼友好，有可能策畫偷渡，但可能沒實力和膽量策畫槍擊案，因此在槍擊案上還是偏向，洪政軍就是全案主謀的成分居多。

另有地方人士分析認為，以人際關係來看，王文宗與郭再欽互相仇視，如果能讓洪政軍和槍手一直逃匿、抓不到，郭再欽會更難看、光電利益問題也會一直被端上檯面燒，因此王為了讓郭難看，而協助洪政軍偷渡及後續資助。

政界人士說，王文宗曾批評綠能產業，暗指郭再欽吃相難看，但是郭再欽的光電利益，一直有在打點，即使王文宗把郭再欽鬥倒，也很難插進接下這一塊的利益。

依目前檢警掌握的證據，王文宗的確支助洪政軍，所以無論背後主謀是洪政軍、王文宗，或是兩人聯手策畫，相關可能性都是檢警要查明的重點。

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