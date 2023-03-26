叱吒學甲王文宗 選主席賄選判刑

學甲慈濟宮董事長王文宗涉嫌前往中國安排酒店藏匿及資助主嫌「紅龜」洪政軍。（資料照）

2023/03/26 05:30

〔記者王捷／台南報導〕捲入八十八槍槍擊案的學甲慈濟宮董事長王文宗，在台南縣市未合併前，是台南縣喊水會結凍的鎮代會主席，與郭再欽是「同學」，而郭在十多年前，是王文宗的金主，協助王文宗角逐鎮代會主席，但後來王文宗因賄選被判有罪獲緩刑、褫奪公權三年，雖然不用被關，但一夕間失去政治權力，王和郭隨後鬧翻。

郭再欽曾是金主 分手後鬧翻

據了解，王文宗起初沒有黨派，二○○六年時，為了角逐鎮代會主席，以平均一票卅萬元的代價買票，還要求拿到錢的鎮民代表，投票副主席時，也要投給王文宗指定的人選；當時的學甲鎮長是謝財旺，據說和王文宗的關係還不錯。

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二○○九年間，王文宗賄選案判決結果出爐，他被判刑一年多獲宣告緩刑、褫奪公權三年，因為褫奪公權之故，王文宗失去鎮代會主席身分；據稱，後來王文宗與郭再欽劃清界線，甚至兩人在地方上已到水火不容的程度。此後郭再欽逐漸進入民進黨體系，王則爭取到地方大廟的董事，但得罪不少人，為了抗衡郭，他與國民黨、統促黨相關人走得很近。

十多年來，王、郭在農會選舉、地方上勢力，處處唱反調，不過王文宗常常幫忙謝財旺，二人一度很麻吉，後來謝財旺與郭再欽越走越近，王、郭兩人的關係因而交惡。

二○一○年台南縣市合併升格直轄市，謝財旺成功選上第一屆台南市議員，當時謝還沒有偏向郭再欽，與王文宗維持友好關係；謝與王兩人的關係於二○一八年台南市議長選舉時生變，郭信良當選議長，而謝財旺疑支持郭再欽支持的議長人選邱莉莉。

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