88槍案藏鏡人 國民黨超大咖樁腳

圖取自學甲慈濟宮臉書粉專

2023/03/26 05:30

「王文宗是李全教合作夥伴」 網友：朱立倫要不要出來講

〔記者王捷／台南報導〕台南檢警偵辦學甲八十八槍槍擊案，查出學甲慈濟宮董事長王文宗涉嫌前往中國安排酒店藏匿及資助主嫌「紅龜」洪政軍，並懷疑王協助洪和槍手偷渡，檢方將王文宗聲押禁見獲准。民進黨立委王定宇昨在臉書爆料，被認為是學甲八十八槍槍擊案「幕後主使者」的王文宗，是李全教合作夥伴，還是馬英九學甲後援會會長、國民黨朱立倫競選總統的學甲總部主任、謝龍介學甲後援會會長、白狼中華統一促進黨台南清芳黨部主委。

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王定宇的粉絲回應，要之前罵民進黨黑金利益的國民黨出面道歉；也有人說：「謝龍介、朱立倫出來講！」

王定宇貼出一篇二○一五年的新聞截圖，表示王文宗在當時出任朱立倫和同黨立委候選人的主任委員，當時國民黨的明星都一起登台，還有時任國民黨南市黨部主委鄭慶珍、曾參加台南市市長選舉的黃秀霜，議員謝龍介、蔡育輝、前立委高思博、國民黨前市黨部主委莊占魁及副書記長陳章勳都在裡頭。

除了新聞內容，王定宇還提到，王文宗是馬英九後援會長，李全教的合作夥伴，以及統促黨台南清芳黨部主委，但是對於王文宗是什麼黨籍沒有交代。接近王文宗的人士稱，王被抹紅抹黑。

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