色警藉搜身 襲「美女」胸2分鐘

台北市內湖警分局康寧派出所男警員李柏賢，今年一月偵辦一起美籍女子竊盜案，在無女警的情況自行將女子帶到廁所搜身。（資料照）

2023/03/15 05:30

身為人民保母 利用查竊案趁機猥褻 檢起訴求重判男警

〔記者溫于德、鄭景議／台北報導〕台北市內湖警分局康寧派出所男警員李柏賢，今年一月將涉嫌偷竊的美籍女子帶回所內，他明知女性人犯必須由女警搜身，卻將涉案女子帶進廁所拍打胸部長達兩分鐘。士林地檢署偵結，依最重可處三年徒刑的「利用職務權勢猥褻罪」起訴李員，並請法院從重量刑；內湖警分局昨表示，已對李員記一大過並調整職務。

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李柏賢記一大過、調職

卅九歲李員今年一月四日晚間負責巡邏勤務，他獲報轄區內超商發生竊案，前往查看並將涉案的美籍女子帶回派出所。然而，他卻把女子帶到派出所二樓，見二樓沒有其他人，該名美籍女子也不懂台灣法律，李員佯裝搜身將女子帶進廁所，解開其上衣扣子再以拍打其胸部等方式予以猥褻得逞。

把美籍女帶進廁所解衣

後來該被害美籍女子經由其他警員通知指女警已到場可搜身，被害人分別向母親、其他警員表示：「李姓警員已經對我搜過身」，李員不法行為才被揭穿。李員應訊時，坦承利用搜身名義，刻意觸碰女子的胸部、身體。

女性人犯須由女警搜身

負責搜身的女警證稱，根據規定，女性人犯必須由女警搜身，如果要檢查貼身衣物，會請女性人犯自行脫下衣物供警員檢查，但搜身過程不會碰到女性人犯的肌膚，另被害人也以害怕、驚嚇表情向她敘述李員搜身過程；另有一名警員提到，被害人曾泣訴：「李員搜身時有摸我的上半身」。

女警搜身也不會碰肌膚

檢察官認為，李員自二○一五年到派出所任職至今，理應知悉分局已排定女警輪序表支援搜身，且依員警證詞、被害人衣服上採集到的DNA與李員相符等證據，可認李員以搜身名義猥褻該女子，故依利用職務權勢猥褻罪起訴李員，並請法院考量他身為公務員，卻假借職務上權力犯法，加重其刑。

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