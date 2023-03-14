簽協議書「不違反婚姻忠誠」同婚1月偷情「 室友」判賠20萬

陳女侵害配偶權判賠示意圖。（資料照）

2023/03/14 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕戴姓女子與同性伴侶朱女在我國同婚合法化後結婚，兩人還簽立協議書保證「不會違反婚姻忠誠義務」，但她事後卻發現，朱女竟與公寓室友陳女偷情，互稱「寶寶、比比」，還互傳親密對話與照片，因此向陳女求償一百廿萬元，新北地院法官判定，陳、朱兩女間確有性暗示或示愛等訊息，侵害戴女配偶權，判陳女賠償廿萬元。

法官︰兩女有性暗示訊息 侵害配偶權

戴女提訴指出，她與朱女二○二○年四月間在其母親與友人見證下結婚，前往戶政事務所登記，兩人婚後並未同居，原因是朱女說她房屋租約未到期，希望到期前繼續與室友陳女同住，陳女也曾向她保證兩人只是室友，並無感情關係。

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朱女稱租約未到期 婚後未同居

戴女續指朱女婚後有簽立協議書，除保證不會違反婚姻忠誠義務，並同意她可隨時登入朱女的通訊軟體，怎料婚後才一個月，她查看朱女手機，赫然發現朱、陳兩人竟互稱「寶寶、比比」，還互傳親密對話與照片，因此求償一百廿萬元。

被告陳女辯稱她與朱女本來就是情侶，後來朱女突然結婚，但又訴苦說自己無意結婚，是遭逼迫才結婚，戴、朱兩人的婚姻無效，且朱女對她告白說：「只愛妳一人」，加上租約到期，朱女回家與父母同住，並未與戴女同居，她才會選擇相信朱女、給她時間解決此事。

三角關係剪不斷 衍生婚外情

不過，朱女出庭證稱，她先與戴女交往再與陳女交往，婚前維持這種三角關係，後來她選擇戴女才會結婚，自己從未說過是假結婚，她與陳女是「婚外情」，為此還要求陳女要低調，戴女則不知情。

此外，戴女提出陳、朱兩人之間互傳：「晚上一定要來個幾下」、「想著晚上怎麼強你」等性暗示或示愛訊息，加上陳女有傳訊給朱女：「如果你不是已婚我們早就快樂得持續同居生活」，法官綜合證據判定陳女明知對方已婚仍偷情，已侵害戴女配偶權。

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