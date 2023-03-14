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    同婚專法與異性婚相同 適用民法婚姻章

    陳女侵害配偶權判賠示意圖。（資料照）

    陳女侵害配偶權判賠示意圖。（資料照）

    2023/03/14 05:30

    〔記者溫于德／台北報導〕四年前同婚專法上路，台灣成為亞洲第一個同婚合法國家。法界解釋，同婚合法化後，其婚姻權利、義務，都與異性婚姻相同，均適用《民法》婚姻章的規定。

    宇軒國際法律事務所主持律師廖芳萱解釋，同性婚姻的權利義務與《民法》婚姻章相同之處，包括「互負同居義務」、「日常家務，互為代理人」、「互負扶養義務」、「分擔家庭費用」、「夫妻財產制規定（如分別財產制、共同財產制）」等。

    廖芳萱進一步提到，無論是「夫夫」、「妻妻」組成一個家庭，都如同一般異性婚姻，感情有幸福就會有破裂，隨之而來便是離婚，此時伴侶若無法私下達成合意，便可委託律師代打官司，官司進行過程與異性離婚相同，法院會審酌是否達到重大事由而可以離婚，再行判決。

    至於子女撫養，廖芳萱表示分為兩個層次，其一是雙方當事人的其中一方，若是收養他方的親生子女，法院會準用民法規定准予收養；其二，如果是收養非親生子女，則需經過法院審理再行判決。

    法院認可為同志伴侶的子女有繼承權

    財產繼承部分，廖芳萱認為，只要是法院認可為同志伴侶的子女，都擁有繼承權，除非是多名繼承人間，因私下無法談妥如何分配繼承財產，或無法分割遺產，才需要上法院，這時法官會依實際情況，判斷各繼承人應該繼承的份額。

    台灣伴侶權益推動聯盟常務理事許秀雯律師指出，據觀察，二○一九年五月十七日同婚專法三讀通過、同月廿四日施行後，目前尚無任何統計，顯示同性之間因為外遇，導致離婚案件量有所增加；另就她所知，相較異性戀，同性解除婚姻關係的比例相對為低。

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