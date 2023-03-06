長征郡大山 若非法接駁 出事恐求償無門

郡大林道發生載客廂型車翻落30公尺深的山谷意 外。 （記者劉濱銓翻攝）

2023/03/06 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕一輛載送山友的得利卡廂型車昨天在郡大林道卅K路段突熄火，疑煞車失靈「倒退嚕」翻落卅多公尺深的山谷，造成司機死亡、車內七名山友輕重傷。因爬熱門百岳「郡大山」要坐車經郡大林道到登山口，不過，多數的林道接駁車營業載客並不合法，一旦出了事，對山友並無保障，恐求償無門。

台灣百岳之一郡大山，位在南投縣信義鄉，海拔三二六五公尺，前往登山多從郡大林道進入，林道全長卅二公里，沿途林相多元，林木資源豐富，是林務局造林、護林的重要區域，但一般前往登山口，會先坐車經過長達卅二公里且路況不佳的郡大林道。

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大多數山友攀登郡大山，會從信義鄉走台廿一線，再接往郡大林道，郡大山屬玉山山脈，百岳排名六十一，沿途視野展望佳，單程三‧七公里，海拔落差四百公尺，徒步來回約五至六小時。

在登山老手眼中，屬於入門級百岳登山路線，假日常吸引登山客前往攀登，但要抵達郡大山登山口，需先坐車二小時，經過卅二公里的顛簸林道，因而被戲稱是「坐車比登山累」。

惟「長征」郡大林道，需靠高底盤的四輪傳動車輛，山友不熟悉林道路況，多是找當地司機協助載送，雖然林道接駁多數不合法，但若被查獲，山友也都以「跟司機是朋友」的說辭帶過，規避收費營業，但這樣非法接駁，一旦出了事，對山友並無保障，恐求償無門。

林務局南投林管處表示，事故路段並無崩坍路況，本月廿日起，也將針對路基嚴重流失的廿五‧八Ｋ進行整修，預計封閉廿三至卅三Ｋ路段三個月，修復廿二‧五、廿五‧八及卅二Ｋ路段，施工期間禁止山友、車輛進入，預計六月廿一日完工開放。

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