大寮槍擊案／有人A走2千萬？頭號槍擊要犯手下 不爽開轟

司姓槍手。（取自警政署）

2022/12/31 05:30

牛皮手下黑仔 墓園自轟亡

〔記者洪臣宏、黃佳琳、許麗娟、葛祐豪／高雄報導〕高雄市大寮區保福路一處暗藏於鐵皮屋的製毒工廠，前天發生行刑式槍擊案造成一死一傷，不到二十四小時，綽號「黑仔」三十四歲司姓槍手，昨被發現陳屍大寮區內坑墓園，手中還握著疑似犯案用手槍；據傳該製毒集團贓款出現約兩千萬元落差，疑因「黑吃黑」引發殺機，是否有人A走這筆鉅款？警方釐清中。

逃進山區 還被一群野狗追

黃姓、葉姓男子前天下午遭槍擊，造成黃男死亡，葉男頸部中彈送醫救治，高市林園警分局、市刑大、刑事局偵八隊等共組專案小組偵辦，經調閱監視器，發現司男犯下槍擊殺人案後，徒步往內坑山區前進，途中還遇到一群野狗追逐，他嚇得轉身後退；警方確認他獨自走進荒僻小徑後失去蹤跡，昨天展開地毯式搜索，下午一點半，發現他陳屍在內坑山區墓園，頭部右太陽穴有槍傷。

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高市警察局長林炎田指出，司男二○一八至二○一九年間，分別犯下槍擊、殺人及擄人勒贖等案件，身背多件通緝案，為警政署亟欲查緝對象，逃亡三年後再度犯下殺人重案，警方採堅壁清野策略，槍手在警方快要追捕到他之前自轟死亡。

專案小組調查，該處製毒工廠主嫌為李姓、葉姓男子（傷者），他們與黃姓（死者）、司姓（槍手）及綽號「建成」、麥姓（房東）共六人合組製毒工廠，警方在保福路槍案現場的工廠，找到三百餘公克K他命、製毒用化學藥劑及工具一批；另帶李嫌至屏東萬丹起出K他命成品二四一公克、半成品一點三五公斤，瓦解該製毒集團。

製毒集團 疑黑吃黑內訌

警方追查發現，槍擊案現場除了司姓槍手、黃姓死者及葉姓傷者，嫌犯「建成」也在場，案發後猶如人間蒸發，正追緝中。

專案小組指出，其餘嫌犯到案後供詞避重就輕，初步研判因利益糾紛起爭執，傳出贓款出現約兩千萬元落差，不排除因「黑吃黑」起內訌。

槍手司嫌為中部縣市頭號槍擊要犯「牛皮」王俊偉手下，他們曾於二○○八年在彰化街頭持M16步槍掃射陳姓商人成傷，當年落網後，警方在沙鹿公墓找到犯案用步槍及約八十發子彈。

對於高雄近來發生數起槍擊案，高雄市長陳其邁表示，警方都在非常短時間破案，警察同仁冒著生命危險，出生入死，應予肯定，警方將持續掃槍、掃毒。

綽號「黑仔」的司姓槍手徒步逃往山區，竟是人生不歸路。（民眾提供）

一群野狗對著司男狂吠。（民眾提供）

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