自由日日shoot》最貪女檢逃過追繳百萬薪／法官法慢半拍 剩1貪檢可追討

法官法慢半拍，僅剩收賄檢察官詹昭書停職七年多領的薪水，有望追回。（資料照）

2022/09/14 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕為了補貪官「搶退」漏洞，公務人員退休資遣撫卹法（退撫法）於二○一六年完成修法、二○一八年七月施行，可對涉貪公務員追回退休金。同樣為重懲涉貪停職中的司法官，法官法也於二○一九年修法，可追回司法官停職期間所領薪水，但修法施行速度比退撫法慢了一年，以致被稱為「最貪女檢察官」的前檢察官陳玉珍等，停職中薪水已來不及追回，僅剩收賄檢察官詹昭書停職七年多領的薪水，有望追回。

法官法修法施行速度比退撫法慢一年

法官法是在二○一九年六月，三讀通過新修正的部份條文，若司法官有貪污行為，經有罪判決確定，或經職務法庭判決確定，應繳回停職期間所支領的薪水。

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外界矚目、有「最貪女檢察官」稱號的前高檢署檢察官陳玉珍，她當初大膽向電玩業者收賄兩千三百萬元，包庇掩護非法賭博電玩店，最高法院二○一九年二月將她判刑定讞，已入獄；法界原本預料，陳停職六、七年間領取的一百多萬元半薪，可望遭追回，但因修法速度沒趕上，在不溯既往下，二○一九年完成法官法修法後，已來不及追回她領走的薪水。

出賣檢察官靈魂的詹昭書 停職薪可望追回

迄目前，僅剩另一個收賄被判刑、法院審理時曾痛批「出賣檢察官靈魂」的前檢察官詹昭書，他從二○一一年十一月起就被停職，停職七年多來也領取一百多萬元薪水，隨後於二○一九年八月被刑判十年定讞，因為是在法官法完成修法後才判刑確定，依新規定，他停職期間領走的薪水可望追回。

此外，以往不少涉貪司法官被查獲，除為保住退休金而搶退，也有人取巧轉任律師，繼續執業。為阻斷不肖司法官、律師繼續存在法界的管道，律師法也完成修法，法務部依新制，去年底廢止廿四名涉貪司法官轉任為律師的執照，除陳玉珍外，還有收賄被判刑十一年定讞的前高雄地檢署檢察官井天博，以及包庇前苗栗縣長何智輝而集體收賄的前高等法院法官陳榮和、李春地、蔡光治等人。

撫卹新法上路，是對涉貪後搶退領退休金的不肖公務員予以當頭棒喝；具有司法官身分的公務員，則是依法官法規定，因案被判決免職、撤職等重大懲戒處分，可剝奪或減少其退休金、退養金。

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