自由日日shoot》撫卹新法堵搶退漏洞 貪官拿得到用不到

前法官林德盛在職時收賄，雖領走退休金，但貪瀆犯行被判刑十年入 獄，全數退休金七百多萬元也遭追回確定。（資料照）

2022/09/14 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕花蓮高分院前法官林德盛在職時收賄，雖「搶退」領走退休金，但貪瀆犯行被判刑十年入獄，全數退休金七百多萬元也遭追回確定。為填補涉貪公務員搶退漏洞，撫卹新法二○一八年七月上路，規定公務員犯貪污罪、刑法瀆職罪章或假借職務上權力、機會或方法犯其他罪，即使先行退休、資遣或離職，一旦之後判刑確定，仍可「自始」剝奪或減少退離職相關給與，已支領者一樣要追繳。林德盛曾任法官，但後來是以一般公務員身分退休，故適用撫卹新法。

至於司法官，適用「法官法」的類似規定，退休或離職後才被判免、撤、轉職者，分別可自始剝奪全數退休金（銓敘部發給）與退養金（司法院發給，金額較多）、減少六成退休金及退養金、剝奪全數退養金。

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林德盛於二○一○年被判撤職，兩年後撤職期滿，轉任花蓮縣議會法制室主任，服務三個月即退休，領走七百卅四萬元退休金；後來判刑十年確定，依「公務人員退休資遣撫卹法」新制，可追繳領走的全數退休金。

判1年減少退休金 判7年全追回

撫卹新法規定，涉貪公務員被判七年以上至死刑者，剝奪全數退休金；判刑三到七年，減少五成；判二到三年，減少三成；判一到二年，減少兩成；一年以下刑期不受影響；另若判刑三年以下受緩刑宣告，期滿未經撤銷，也不用被追繳。

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