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    壯男敬酒糾紛挨一刀 以為小傷 走出酒店倒地亡

    警、消趕到時，發現羅男氣息微弱，在路邊對他施以心肺復甦術。 （記者闕敬倫翻攝）

    警、消趕到時，發現羅男氣息微弱，在路邊對他施以心肺復甦術。 （記者闕敬倫翻攝）

    2022/09/04 05:30

    〔記者闕敬倫／台北報導〕台北市廿五歲羅姓男子，昨凌晨在北市東區知名酒店「威思汀」禮服商務會所五樓的辦公室包廂喝酒，清晨五時許疑酒醉誤闖隔壁包廂要求敬酒，與廿五歲男子黃宇豪爆發口角，黃男持彈簧刀刺傷羅男左肩，羅男欲自行就醫，與二名工作人員一起走到大樓門口時突然倒地不起，救護車送羅男至醫院急救至上午七時許終宣告不治，警方二小時後逮捕黃男，他供稱不認識羅男，因對方強逼敬酒還作勢攻擊，才刺他一刀警告，沒想到竟會奪命。警詢後依殺人罪嫌移送法辦。

    凶手兩小時落網：沒想到會出人命

    警方調查，三日凌晨零時許，羅男與二名友人至忠孝東路四段、敦化南路口的威思汀禮服酒店消費，因九、十樓包廂客滿，被店方帶到五樓辦公室的包廂招待所飲酒作樂。

    眾人喝至凌晨五時左右，羅男疑因酒醉而不小心走進隔壁包廂，大呼小叫要與房內的黃男敬酒，二男激烈口角爭吵，相約到包廂外的辦公室談判。

    期間羅男疑有舉起菸灰缸作勢要攻擊黃，黃不甘示弱抽出隨身攜帶的彈簧刀往羅男左肩上緣刺一刀，黃隨即回到包廂呼喚四名同行友人下樓，分乘計程車離開。

    身著黑衣的羅男傷處並未大量出血，且疑因酒醉而痛覺麻痺，以致未發現傷勢嚴重，凌晨五時半許，即遭刺十餘分鐘後他打算自行就醫，二名工作人員陪他搭電梯下樓，但一走出大樓門口他就突然癱倒在地。

    救護員獲報到場時，發現羅男嘴唇發紫、氣息微弱，先在路邊施以心肺復甦術，再送國泰醫院急救，上午七時許宣告急救無效。警方封鎖現場，鑑識人員前往勘察採證，調閱監視器追查，上午九時許在復興南路一段將行凶的黃男逮捕到案。

    警方調查，羅男左肩有一處刀傷，死因初判為內出血致死。羅男有詐欺前科，黃男則有毒品、傷害、公共危險前科，雙方皆未被註記為幫派分子。

    黃男供稱，他與羅男素不相識，由於羅男走錯包廂還大小聲，並拿菸灰缸作勢打他，他才持彈簧刀反刺他一下以示警告，沒想到會出人命。

    刺死羅男的彈簧刀。（記者闕敬倫翻攝）

    刺死羅男的彈簧刀。（記者闕敬倫翻攝）

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