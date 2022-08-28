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    首頁　>　社會

    司機兼領隊掉溪裡 爬上峭壁過夜

    帶領四名清水區公所員工迷路受困的簡姓司機，是最後一個被救下山的人。 （記者陳鳳麗攝）

    帶領四名清水區公所員工迷路受困的簡姓司機，是最後一個被救下山的人。 （記者陳鳳麗攝）

    2022/08/28 05:30

    一再說：再三十分鐘就到了

    〔記者蔡淑媛、張軒哲、陳鳳麗／綜合報導〕台中市清水區公所員工至到南投仁愛鄉武界部落的一線天溯溪，卻發生領隊與四名團員迷路、集體失聯的怪事，搜救人員昨有驚無險尋獲五人，獲救員工說簡姓領隊可能不熟悉山路，迷路卻不敢說，一再說「再三十分鐘就到了」反而越走越遠，堅持不折返，彷彿「被魔神仔牽去！」最終只好在山區忐忑度夜。

    有沒有證照？中市府說待查

    簡姓領隊兼司機，直到昨晚七時許才被搜救人員送下山，他的腳和腰部皆疼痛，由搜救人員攙扶下車，他換上家人準備的衣鞋後即火速上車離開。外界質疑領隊有無合格領隊證照？台中市民政局長吳世瑋昨未明確回應，僅表示會由清水區公所調查，釐清相關問題。

    據指出，簡姓領隊並非武界部落當地人，他獲救後向搜救人員說，他第一天曾一度落水，才與其餘四人走散，游上岸後獨自在山區過夜，因蚊子很多而無法入睡。

    柯姓工班獲救後說，與簡走散後，前晚他和紀姓、林姓員工一起在溪岸過夜；顏姓同事落單，天亮才會合。柯說，天亮後見樹林裡有東西竄動，發覺是簡姓領隊，這才重逢；簡對他們說，他掉進溪裡，手機和鞋子被沖走，後來自行游上岸，在一處峭壁過夜，隔天早上才來找他們。

    顏姓工班說，簡男第一天帶路時，一再說景點「再三十分鐘就到了」，連續被問三次都說「再三十分鐘」，堅持不願折返，彷佛「被魔神仔牽去」。

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