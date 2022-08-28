武界員工遊改行程迷路 驚魂夜困瀑布躲山豬

法治村長葉阿良等人，前夜騎車連夜搜尋失聯者。（葉阿良提供）

2022/08/28 05:30

臨時提議加入一線天溯溪

〔記者陳鳳麗、蔡淑媛、張軒哲／綜合報導〕台中市清水區公所前天舉辦員工旅遊，至南投武界一日遊，慕名武界一線天美景，臨時要求領隊更改行程到一線天溯溪，簡姓領隊兼九人座接駁車司機，帶著腳程較快的柯姓等四名員工迷路，受困在良久瀑布過夜，落單的顏姓員工更是嚇得徹夜未眠。搜救人員昨找到五人，分三批將人送下山，簡姓司機最晚獲救，他承認沒帶人走過一線天而迷路。

清水區公所廿六日舉行員工自強活動，由旅行社出團，因逢鬼門關，有人要拜拜或有所忌諱，僅廿四人報名，沒坐滿一輛遊覽車，行程原訂一整天都在武界部落遊瀑布、水壩、水拱橋，參加的員工臨時提議加入一線天溯溪，卻發生走散失蹤事件。

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村裡大動員 ５人分３批獲救

警消調查指出，一行人往一線天出發不久就走錯路，一路往濁水溪下游走。因預定中午集合赴埔里的餐廳用餐，但眾人到中午都沒返回部落，村長葉阿良率人前往尋找，下午陸續引導其中十九人回到部落，這些都是還沒走到一線天就驚慌折返，前天下午即停止行程返回清水。

而走在最前方的簡姓司機和紀姓、顏姓、林姓、柯姓員工等五人，則不見蹤影，前晚消防單位接獲通報，緊急派員搜救。

搜救人員昨日凌晨二時在良久瀑布附近發現腳印，上午擴大搜救範圍，一批人員從一線天往下游搜尋，一批從信義鄉地利村往上游找，上午九時許在瀑布下游四、五公里處發現五人，分三批送下山。

沒訊號 走到天黑求救卡關

最早下山的柯姓和顏姓員工指出，簡姓司機帶著四個人一直走，走了數小時仍未到，問他何時會到，簡男一直說「再三十分鐘就到」，直到天黑了，簡才承認沒帶人走過一線天，應該是迷路了，要柯姓員工打電話求救，但手機根本沒訊號。

柯姓員工說，他和紀姓、林姓員工前晚一起在溪岸過夜，並撿木頭生火，防止野獸靠近。顏姓員工因走得慢而落單，前晚獨自在溪岸另一隅過夜，不知其他人在何處，因沒有生火，半夜有山豬靠近，嚇得他趕緊換地方，整夜幾乎不敢睡，覺得自己很倒楣。

台中市清水區公所第一批迷路被找到的員工，前天溯溪自行走回。（葉阿良提供）

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