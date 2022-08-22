自由日日shoot》去年檢舉交通違規近5成 今年限縮銳減

林男以車內行車紀錄器拍下違規畫面，向交通主管機關提出檢舉，此為模擬圖。（記者鄭淑婷攝）

2022/08/22 05:30

〔記者姚岳宏、鄭淑婷／綜合報導〕警政署統計，去年全年有六四四萬三三三七件民眾檢舉交通違規案，比起全部舉發交通違規總件數一三八五萬七二一一件，約莫佔四十六．五％，但今年一至七月，民眾檢舉有二二○萬九九一○件，佔全部交通違規八九五萬七○九四件，僅約佔二四．六七％，民眾檢舉佔比大幅下降，警政署推測，應為交通違規檢舉項目大幅限縮所致。

警方表示，過去匿名檢舉交通違規案件，常因檢舉案件資料不足，造成查證困難而無法開單，甚至成為民眾惡意檢舉的管道，因此二○一九年開始實施「檢舉實名制」，民眾檢舉交通違規案件，應敘明姓名、身分證統一編號、住址及電話號碼或其他連絡方法，警察機關亦會嚴格審查檢舉人身分及相關證據資料。

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警政署表示，今年四月上路的道路交通管理處罰條例第七條之一修正，已將交通違規檢舉項目限縮為四十六項。四十六項違規項目，檢舉態樣主要是危害性較高且警察不易取締的四十一項動態違規，及五項違規停車，包括併排停車、佔用身障停車格等違規項目。另外也規定民眾檢舉同一違規態樣時，未逾六分鐘或行駛途中未經過一個路口以上，違規僅能合併舉發一次，這些新規定也讓民眾檢舉交通違規案件數大幅減少。

除了交通違規，其他像環保、漏開發票等仍有檢舉獎金，是不少「檢舉達人」鎖定的項目，尤其檢舉逃漏稅獎金最吸引人，依稅捐稽徵法規定，檢舉案件經查明屬實且裁罰確定並收到罰鍰，將以收到的罰鍰提撥百分之廿做為舉發人獎金，每案最高以四八○萬元為限。

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