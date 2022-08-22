自由日日shoot》冒名狂抓交通違規113件／檢舉達人反判刑 不得緩刑

林男以車內行車紀錄器拍下違規畫面，向交通主管機關提出檢舉，此為模擬圖。（記者鄭淑婷攝）

2022/08/22 05:30

應執行2年半 可易科罰91萬

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕考量執法人力有限，民力卻無窮，政府相關單位歡迎民眾吹哨，踴躍檢舉不法。不過桃園市林姓男子以行車紀錄器拍得他人行車違規畫面，向交通主管機關提出檢舉，因擔心個人資料外洩恐遭報復，竟冒用鄭姓同事身分檢舉一一三件違規，這一一三件違規，分別在廿六天檢舉，桃園地院審理後依廿六個行使準私文書罪各判三月徒刑、均得易科罰金，共應執行二年六月徒刑，如易科罰金以每日一千元折算，金額達九十一萬二千五百元，且不予緩刑宣告，林姓檢舉達人假冒身分檢舉，代價高昂。

警方循IP位址查出林男冒名檢舉

判決指出，林男曾因協助鄭男處理房屋事務，因此得知鄭男的身分證字號，而林男常以車內行車紀錄器拍得的畫面檢舉交通違規，他擔心個資外洩恐遭被檢舉人報復，於是冒用鄭男姓名、身分證字號當作「檢舉人」，於二○二一年五月十二日起至同年八月二日間，總計向警方檢舉一一三件違規，檢舉項目有闖紅燈、未打或未全程使用方向燈、違規停車、左轉專用道違規右轉、直行車專用道違規右轉、跨越雙黃實線、跨越雙白實線等，最多於一天內檢舉了十六件，堪稱「檢舉達人」。

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警方聯繫鄭男查證檢舉事項，鄭男一頭霧水表示「不是我檢舉的啊」，由於林男是以上傳網路方式檢舉，警方因此循IP位址查出林男冒名檢舉，林男坦承不諱。

法官審酌林男冒用名義檢舉的行為，足以損害鄭男個資自主性及警察機關對交通檢舉事件管理的正確性，且其次數非少，嚴重破壞文書公共信用，另考量林男犯後坦承，以及所生損害等情狀，審結分依廿六個行使偽造準私文書罪各判三月徒刑，應執行二年六月，如易科罰金以每日一千元折算。

法官判決中另指出，林男及其辯護人均請求宣告緩刑，但此案不為緩刑宣告的理由，在於林男僅為避免自身個資洩漏而遭報復即罔顧他人權益，且冒名檢舉交通違規次數甚多，足認其法治觀念薄弱，若再諭知緩刑，難認能使他心生警惕、確保不會再犯，因此有執行刑罰的必要，且林男至今尚未與鄭男和解、賠償損失，認為林男、辯護人主張無據。

警︰ 外洩檢舉人個資涉刑責

警方強調，檢舉人個資絕對保密，且開立的罰單也只是敘明違規樣態、單位，絕對不會出現檢舉人個資，「民眾擔心個資外洩遭報復是多慮了，若有外洩恐涉及刑事責任」。

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