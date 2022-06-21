援交詐騙／深溝辣妹約啪啪 男問警破騙局

蔡男從手機LINE軟體結識身材火辣女子雅婷。（民眾提供）

2022/06/21 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕四十多歲蔡姓男子在LINE認識化名「雅婷」女網友，見對方雙峰大露火辣深溝、面容姣好，以三千元代價約定援交，不過女方要求以遊戲點數支付援交費，蔡男本月十九日到超商買遊戲點數後，覺得怪怪的，剛好行經南市警二分局中正派出所，鼓起勇氣走進去詢問，當員警提醒，這百分之百是詐騙行為，蔡男才恍然大悟。

蔡男結識名為「雅婷」的美女，雙方相約三千元代價援交，該女在LINE向蔡男表示最近因為疫情，警察查緝風聲緊，第一次不方便用現金交易，希望蔡男到超商買三千元點數卡作為訂金，見面滿意後，可直接到她的套房辦事；如不滿意可直接退現金。

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蔡男透過手機看到對方是名火辣美女，頓時喪失理智，依女方指示買遊戲點數後，急忙騎車要趕到友愛街與美女相見，所幸在傳送遊戲點數序號前，路過派出所詢問，才免於上當受害。

警方表示，此類援交詐騙，常以先要求提供聯絡方式，再要求被害人到指定地點買點數卡，理由千篇一律說「第一次跟你約，會擔心是警察釣魚或收到偽鈔、想吃霸王餐的客人」等緣故，要求受害人到便利商店買遊戲點數卡，並把點數卡序號拍照傳送。

南市警二分局強調，會要求以遊戲點數支付援交費，百分之百是詐騙行為。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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