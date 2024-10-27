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    彰化和美吊車大王林煙欽告別式 數億近20台機具送行

    彰化和美吊車大王林煙欽告別式，自家數億近20台吊車等重機具送行。（賴清美提供）

    彰化和美吊車大王林煙欽告別式，自家數億近20台吊車等重機具送行。（賴清美提供）

    2024/10/27 11:36

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣和美鎮吊車大王林煙欽10月初因病過世，得年60歲，今天舉行告別式，林煙欽的女兒與女婿決定出動出動自家近20台大型機具出動送行，價值上億元的吊車、打樁機由綁上黃絲帶的曳引車運行，隊伍超過1公里，送父親最後一程。

    縣議員賴清美表示，林煙欽經營勝億工程公司2、30年，個性非常阿殺力，公司也經營有成，自家公司擁有數十台的起重機具，其中包括吊車、打樁機具，為了送和美吊車大王林董最後一程，今天公司的車輛幾乎全出動，在喇叭聲中，大批重機具由曳引車運行，非常壯觀，在中部地區也很罕見。

    賴清美說，今天至少有3輛30尺高的吊車，每台市價約為1000多萬，加上16台的一般吊車與機具，每台約800萬元，還有多台載運吊車的曳引車，起跳價都是好幾百萬元，今天的吊車送行車隊將近2、3億元。

    和美鎮長林庚壬指出，勝億工程公司董事長林煙欽，出身農家，在家中3兄弟排行老2，他與哥哥、弟弟一起創業，3兄弟不只做重機具，也都會開吊車，開公司後的生意蒸蒸日上，做生意非常豪爽。不只如此，還熱心公益，也擔任和美天賜宮主委。

    林庚壬強調，林煙欽經營的公司，不只有吊車，還有在大型工程進行挖地下室，或是需要打鋼板樁時所需要用的打樁機都有，因為兄弟齊心，其利斷金，生意越做越好，只是林董因病過世，得年60歲，也令商界與地方不捨。

    彰化和美吊車大王林煙欽告別式，自家數億近20台吊車等重機具送行。（賴清美提供）

    彰化和美吊車大王林煙欽告別式，自家數億近20台吊車等重機具送行。（賴清美提供）

    彰化和美吊車大王林煙欽告別式，自家數億近20台吊車等重機具，綁上黃絲帶送最後一程！（賴清美提供）

    彰化和美吊車大王林煙欽告別式，自家數億近20台吊車等重機具，綁上黃絲帶送最後一程！（賴清美提供）

    彰化和美吊車大王林煙欽告別式，自家數億近20台吊車等重機具，綁上黃絲帶送最後一程！（賴清美提供）

    彰化和美吊車大王林煙欽告別式，自家數億近20台吊車等重機具，綁上黃絲帶送最後一程！（賴清美提供）

    彰化和美吊車大王林煙欽告別式，自家數億近20台吊車等重機具，綁上黃絲帶送最後一程！（賴清美提供）

    彰化和美吊車大王林煙欽告別式，自家數億近20台吊車等重機具，綁上黃絲帶送最後一程！（賴清美提供）

    彰化和美吊車大王林煙欽告別式，自家數億近20台吊車等重機具，綁上黃絲帶送最後一程！（賴清美提供）

    彰化和美吊車大王林煙欽告別式，自家數億近20台吊車等重機具，綁上黃絲帶送最後一程！（賴清美提供）

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