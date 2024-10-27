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    宜縣MINI Cooper衝過分隔島連撞2車釀1死4傷 驚悚影片曝光

    車禍發生時的驚悚畫面被監視器拍下。（圖由警方提供）

    車禍發生時的驚悚畫面被監視器拍下。（圖由警方提供）

    2024/10/27 11:40

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣五結鄉光榮北路昨晚發生MINI Cooper衝過分隔島，擊上對向車道的NISSAN及Mazda轎車，肇事陳姓男駕駛送醫不治，共釀成1死4傷。警方今天公布車禍影片，事發當時，MINI Cooper高速衝過分隔島連撞2車，畫面相當驚悚。

    車禍發生後，3輛轎車嚴重受損，零件散落滿地，現場讓人怵目驚心，巧合的是，3車均為紅色系，引發網友熱議，監視器拍攝畫面顯示，MINI Cooper高速衝進對向車道，對向2輛轎車來不及閃避遭到撞擊。羅東警分局指出，陳姓男駕駛不幸身亡，警方已報請檢察官相驗，釐清肇事原因。

    昨晚7點，38歲陳姓男子駕駛MINI Cooper，沿著五結鄉光榮北路橋南下羅東，下橋後疑似過彎不慎車子失控，撞上分隔島後衝至對向車道，先撞上內側車道NISSAN，再撞外車道Mazda，陳男當場失去生命徵象，經送醫急救，最終回天乏術。

    被撞的NISSAN TIIDA，車內是一家四口，由游姓男子開車，搭載妻子、13歲女兒與8歲兒子，4人受傷送醫治療，所幸傷勢無大礙，至於遭池魚之殃的Mazda轎車，25歲楊姓男子載女友去吃晚餐，不料在開車途中挨撞，游男與楊男2名駕駛接受酒測均無酒精反應，車禍原因尚待調查。

    宜縣五結鄉光榮北路昨晚發生MINI Cooper（左邊紅圈）衝過分隔島後，連撞NISSAN（右邊紅圈）等2車後才停下。（圖由警方提供）

    宜縣五結鄉光榮北路昨晚發生MINI Cooper（左邊紅圈）衝過分隔島後，連撞NISSAN（右邊紅圈）等2車後才停下。（圖由警方提供）

    車禍現場讓人怵目驚心。（圖由警方提供）

    車禍現場讓人怵目驚心。（圖由警方提供）

    涉嫌肇事的MINI Cooper轎車。（資料照）

    涉嫌肇事的MINI Cooper轎車。（資料照）

    遭受池魚之殃的Mazda轎車。（資料照）

    遭受池魚之殃的Mazda轎車。（資料照）

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