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    ５種情況 監獄可拒收

    通緝犯徐誌鴻遭基隆分監拒收出獄後，高調在臉書貼文要逃亡，基隆地檢署前晚指揮警方將他逮回、遞解至地檢署執行。（記者林嘉東攝）

    通緝犯徐誌鴻遭基隆分監拒收出獄後，高調在臉書貼文要逃亡，基隆地檢署前晚指揮警方將他逮回、遞解至地檢署執行。（記者林嘉東攝）

    2022/04/10 05:30

    〔記者吳政峰／台北報導〕監所人員表示，監獄行刑法規定，監獄必須拒收病危者，而檢察官應隨時掌握其健康狀況，待病況趨穩時就得執行。

    相關執行事項，規定在監獄行刑法第十三條，新收人犯入監時，監所須檢查健康狀況，十日內若發現五種情況，包括身心狀況欠缺辨識能力而不能處理自己事務、罹患疾病而不能保其生命、懷胎五月以上或生產未滿二月、罹患法定傳染病有引起群聚感染之虞、衰老或身心障礙不能於監獄自理生活者，監所應拒絕收監。

    病況趨穩仍得入監

    監所收到診斷證明，認定人犯不適合收容時，會報請檢察官改做適當處分，檢察官再依刑事訴訟法第四六七條規定，判斷認為人犯符合條件，就會做成正式的「暫緩執行」，回到未執行的狀態；接著檢察官就要隨時注意人犯狀況，發現停止執行的原因消滅，就須通知到案。

    有病男出監卻上飯店享樂

    近期知名的拒收案，是綽號「阿邦師」的李男，因賣假貨被判刑三年半，入獄不到一週就因病被監獄拒收，結果他住進五星級飯店享樂，還叼菸直播賣精品，一年後被人爆料，檢察官火速拘問發監。

    台北地檢署多年前收到監所拒收國民黨前大掌櫃劉泰英的通知，拖過十天不核發釋票，迫劉入監，劉只得改以保外就醫方式求診。

    自此，北檢不發釋票的比例提高，但後來發生一名人犯剛發監就死於獄中的憾事。

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