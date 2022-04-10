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    首頁　>　社會

    「病危」監所快閃 臉書預告逃 檢察長下令送入獄

    通緝犯徐誌鴻（左圖）遭基隆分監拒收出獄後，高調在臉書貼文要逃亡（右圖）。（記者林嘉東攝及翻攝）

    通緝犯徐誌鴻（左圖）遭基隆分監拒收出獄後，高調在臉書貼文要逃亡（右圖）。（記者林嘉東攝及翻攝）

    2022/04/10 05:30

    心臟病聲請保外就醫

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市山海觀社區前主委徐誌鴻，因犯下賄選、寄藏槍枝等案，被法院判關五年八月，但他入監後稱病就醫，取得醫院開立的「病危通知」後，入監不到五天就被基隆分監拒絕收監，不料他出所後高調在臉書上發文「四月底我決定要離開台灣了…」預告要逃亡，還在清明連假期間趴趴走。基隆地檢署掌握行蹤後，前晚將徐男逮回牢籠執行。

    醫院開立病危通知書

    徐誌鴻因替前妻曾秀菁賄選，並寄藏改造衝鋒槍與手槍等七把槍械、多顆改造子彈等，先後被法院判處三年二月、二年六月徒刑確定，因他遲未到案執行，基陸地檢署發布通緝。

    警方上月廿四日逮捕他時，徐呻吟稱「身體很不舒服」，向檢方聲請就醫，經戒護至醫院診治，當天深夜押返基隆分監。

    徐男入獄第五天，上月廿九日再以患有心臟病為由聲請保外就醫，衛福部基隆醫院診治後，建議徐男安裝心導管支架，並開立「病危通知」，分監收到診斷書，依監獄行刑法規定，以徐男「罹患疾病，因執行而不能保其生命」為由，拒絕收監。

    一回社會就生龍活虎

    未料徐男一回社會就生龍活虎，活動力超強，出所兩天即在臉書貼文「四月底、我決定要離開台灣了」預告逃亡。

    未危及生命 被逮回籠

    基檢檢察長余麗貞審卷獲知徐男被拒絕收監，認為徐男年僅四十三歲，身材壯碩，並非身體羸弱的年邁收容人、或患病致生活無法自理，指示檢察官蒐證調查，查出徐男住院沒幾天就出院返家，且不僅在臉書上預告逃亡，也幾乎天天貼文，包括本月六日「打卡」稱，他在基隆行政執行署當義工，還在清明連假期間趴趴走。

    余麗貞認為徐男病況未達危害生命危險程度，執行檢察官吳美文並認為事證顯示，徐有逃亡之虞，應拘提執行。基檢因此在七日開出拘票，警方動員起來，當晚就查知徐男現身基隆醫院門口，當時神色自若地與友人聊天，警方趕往將他帶回；據指出，警方押解他至地檢署時，徐男不用警方攙扶。

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