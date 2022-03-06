司法話題》防違憲 酒測鑑定許可書上路／警耗4小時才知能否抽血

強制抽血酒測的新規定上路，警方憂心酒測時效被耽誤，以及什麼情況符合急迫性，不明確。（圖為酒駕肇事資料照，非新聞事件當事人）

2022/03/06 05:30

〔記者王捷／台南報導〕憲法法庭上月間判決，警方對駕車肇事未致死傷者一律強制抽血酒測的作法違憲，大法官要求「道路交通管理處罰條例」完成修法前，個案上若要抽血酒測，應由檢方開立鑑定許可書，情況急迫則可以先抽血檢測，事後再陳報檢察官許可。不過實務上，基層警方認為酒測時效可能被耽誤、什麼情況符合「急迫」無明確依循標準等；有檢察官建議法務部與警政署討論協調，建立急迫情況的認定規範及簡化許可書開立。

什麼情況符合急迫性 不明確

台南市最近發生一件機車騎士酒駕自撞案，警方單位深感「什麼情況屬於急迫，可以先抽血」尚無明確標準，因此分局採保守的方式，決定先通報檢察官，取得鑑定許可書再抽血；但由於許可書開立流程繁複，當時檢察官還有他案要處理，警方為了等待與檢察官會面，就等了超過四小時。

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自撞車禍發生在上午十一時，當天下午四時檢察官才有時間了解該案情況，最後未核發鑑定許可書。警方的說法是，檢察官是認為警方只依據救護人員有聞到機車騎士有酒氣，並未提出騎士的酒容、酒態等具體事證，但實務上，常常警方趕到現場時，事故當事人已送醫。台南地檢署則說，未駁回鑑定許可，而是要求警方補強證據，且當時檢方未接收到救護員聞到酒味的訊息。

基層員警說，該案後來未核發許可書，如果有核發抽驗的話，距事發時間已過四個多小時，實際酒測值恐怕已受影響，不僅定罪有問題，也影響未來保險賠償等方面問題。

此外，台南前晚另發生一件車禍死亡案，警方未將案例情況清楚呈報檢察官，不過檢察官以道交條例卅五條規定，讓警員先強制抽血，抽驗後排除酒駕；南檢表示，該案屬於急迫情況，廿四小時內都能後補鑑定許可。

基層警憂 耽誤酒測時效

警方認為，案例顯示開立許可書相當耗時，且不同檢察官可能對開立鑑定許可書的認定標準不一。一名檢察官表示，新的規定檢警都在摸索，希望法務部與警政署在修法前多加討論，化解執行實務上的困擾。

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