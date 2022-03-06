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    司法話題》許可書流程 法部將協調

    強制抽血酒測的新規定上路，警方憂心酒測時效被耽誤，以及什麼情況符合急迫性，不明確。（圖為警方攔檢酒測資料照，非新聞事件當事人）

    強制抽血酒測的新規定上路，警方憂心酒測時效被耽誤，以及什麼情況符合急迫性，不明確。（圖為警方攔檢酒測資料照，非新聞事件當事人）

    2022/03/06 05:30

    〔記者吳政峰、王捷／綜合報導〕憲法法庭上月廿五日做出第一號判決，禁止車禍自撞者一律驗血酒測，引發不同意見的大法官批評「對社會造成重大影響」，檢警實務操作後，也確實發覺出現執行上的困擾。法務部將召集警政署及相關單位，試圖在最短時間擬制出配套方案，減少衝擊。

    憲法法庭第一號判決出爐當天，持不同意見的大法官即有質疑，比如蔡明誠認為，酒精代謝率極快，等拖到檢察官核准採驗，正確性已大打折扣，判決造成的社會影響，恐大於其所欲達成之理想目標；黃虹霞則請檢察官多多擔待，即使無奈作橡皮圖章，也請配合。

    不過實務運作上，檢察官勢須慎重行事，哪敢當橡皮圖章。比如台南市警方通報請求核發鑑定同意書，表示有陳報「救護員聞到自撞駕駛有酒味」卻仍被駁回，檢方則否認收到此訊息。無論情況如何，至少顯示檢警很慎重，深怕執法出錯，卻同時造成不少困擾；此外，請求一份同意書，就耗費逾四小時，效率成本不成比例，果然印證「對社會造成重大影響」的蔡明誠大法官憂心之情。

    法務部表示，個案情節不同，處理作法也會有所不同，為強化檢警對於核發鑑定許可書的執法要件共識，近日將召集檢警等相關單位與機關，共同研商相關流程及明確審核標準，規劃ＳＯＰ程序，以利之後更能迅速及有效的執法。

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