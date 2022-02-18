不單純 監獄戒護科長 當街被痛毆

警方查扣鋁棒。（記者王錦義翻攝）

2022/02/18 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮自強外役監獄戒護科周姓科長，十五日晚間開車在花蓮市區停等紅綠燈時遭後車追撞，車上劉姓、黃姓兩名年輕人一下車，劉男就揮拳攻擊周，黃男也持鋁棒及辣椒水攻擊，打到周男左手骨裂才逃離現場，周男的妻小在車上不僅飽受驚嚇，且也遭到辣椒水波及。警方當晚逮捕劉、黃兩人，查扣球棒、辣椒水，依殺人未遂、重傷害等罪移送法辦。

到案二男堅稱是行車糾紛，但根據路口監視器畫面顯示，二嫌的車靠近周男的車，不像不慎追撞，反而又踩了油門，且兩人一下車就直接攻擊，下重手修理周；此外，二人供詞前後矛盾，問到關鍵處拒不回答，全案不排除二人只是奉命行事，警方將進一步釐清幕後是否有幫派教唆犯案。

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監視器顯示故意追撞 下車就打人

花蓮警分局副分局長溫劭瑜說，事發於當晚七點多，地點在花蓮市德安一街，當時卅六歲周男駕駛Nissan灰色轎車停等紅綠燈時，遭後方十九歲劉男駕駛的Toyota白色轎車追撞，周隨即下車，劉男及車上另一名黃男，一下車就持球棒、辣椒水攻擊，落網後強調只是行車糾紛。

警方調閱監視器發現，被害人當時在路口停等紅燈，白色轎車從後方緩慢接近，原本已放慢速度，卻在離前車約五公尺時，又輕踩油門致追撞到前車，雙方下車後，未發生爭執，劉男卻突然揮拳打人，黃男則奔回車上拿辣椒水、球棒加入戰局，打人後就駕車離開。

外傳未核准受刑人返家奔喪 遭報復

外傳周科長日前未核准坐監的某幫派成員返家奔喪，不排除是遭該幫派成員蓄意教訓。自強外役監表示，已進行內部調查，並配合檢警偵查；周科長從矯正署調來外役監約兩年多，工作是負責督導戒護人員從事相關管理工作，表現負責盡職。

警方懷疑科長在監獄內因管理問題被黑幫唆使小弟修理。（記者王錦義翻攝）

花蓮自強外役監獄戒護科長遭兩名年輕人毆打，身上傷痕累累癱坐地上，救護人員上前關心。（記者王錦義翻攝）

歹徒離開後，後座的妻子抱著小孩到路上求援。（民眾提供）

歹徒持球棒的畫面。（民眾提供）

歹徒下車後痛毆花蓮自強外役監獄戒護科周姓科長。（民眾提供）

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