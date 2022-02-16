自由日日shoot》偷拍性愛證明外遇？ 個案判斷

擁有面海美景的中華電信枋山會館，遭徵信業者潛入裝針孔密錄器。 （民眾提供）

2022/02/16 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕徵信社業者使用針孔攝影蒐證外遇行為，若以此為證據提告，偷拍影片在民事訴訟上具有證據能力嗎？法界人士認為，本案偷拍情節嚴重，研判法院為了遏止類似行為，會否定民事程序上的證據能力。

這些偷拍影片，在偷拍者涉及的竊錄、恐嚇取財刑事案件有證據能力，但若把這些影片用在針對外遇的民事求償上，民事訴訟法沒有明文規定是否具有證據能力；最高法院則有判決認為，須權衡多項因素來判斷。

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律師黃祿芳表示，一般而言，若只是情節較不嚴重的錄音或錄影，多半考量夫妻間有忠誠義務，彼此隱私須略為退讓，且偷吃很難蒐證，而容許有證據能力；但若違法蒐集證據的手段，違反社會道德、公序良俗達到很嚴重的程度，較可能被否定證據能力，比如本案，違法及侵害隱私程度相對嚴重，研判民事法院會考慮為了遏止這類嚴重違法行為而否定證據能力。

律師陳振瑋也認為，若丈夫帶小三回家偷情，業者取得元配同意裝設針孔偷拍，通常會被當成求償證據。在外面租屋或是摩鐵，業者潛入偷拍則可能被排除；但若元配有補充偷情者進出摩鐵、牽手等證據，法官仍會認為有侵害配偶權，只是無法證明有發生性行為，金額相對較少。

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