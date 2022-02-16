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    自由日日shoot》涉收賄護航 5警1戶政收押禁見

    偷拍勒索枋山鄉長起訴刑責

    偷拍勒索枋山鄉長起訴刑責

    2022/02/16 05:30

    〔記者李立法、黃良傑、吳昇儒、林嘉東／綜合報導〕檢方受理追查屏東縣枋山鄉長洪啟能遭徵信業者偷拍勒索六百萬元案時，發現更令人心驚的多名警察和戶政事務所人員「護航」徵信社犯行事件；檢方過濾徵信業者手機驚覺，這些公務人員和安心徵信社人員互動密切，違法提供個資給業者，經廉政署追查，迄目前已將五名涉收賄洩密的高雄市員警及一名戶政人員收押禁見。

    揭開警方與業者掛勾黑暗面

    屏東地檢署去年洪啟能遭勒索案時，意外查出員警洩露個資給業者，雖與洪案無關，卻揭開警方與業者掛勾黑暗面，且如雪球般越滾越大，涉案員警至少有刑警大隊偵查佐郭壹清、林佑宇；三民一分局偵查佐盧秉義；岡山分局小隊長宋奎維、林仁傑。

    檢方先後將安心徵信總監周家銘等五名公司人員、五名警務人員及一名戶政人員，共十一人聲押獲准；雄警也將相關涉案員警予以調整職務等行政處分。

    基隆警翹班去賭場 被自己人抓到

    此外，基隆市警二分局昨抄查葉姓男子承租民宅經營麻將職業賭場，在屋內赫見兩名「自己人」，當時躲在茶水間不敢現身，仍被揪出，分別是交通隊陳姓警員與基隆港警總隊黃姓偵查佐，其中黃員還在勤務中，竟直接「蹺班」來賭場。

    陳員拿出會單佐證，供稱是拿會錢給會頭，約在賭場交付；黃員則稱來這裡泡茶，未參與賭博。警方將二人依涉足不當場所記過處分。

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