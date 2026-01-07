就是要格陵蘭島！白宮：川普總統不排除直接動武

白宮表示，取得格陵蘭為美國國安優先事項，出動軍隊一直是總統川普的選項之一。（法新社）

美國再次展現積極想取得格陵蘭的態度，白宮表示，取得格陵蘭為美國國安優先事項，總統川普及其政府團隊正在討論多種選項，出動軍隊一直是選項之一。

綜合外媒報導，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在當地時間6日表示，川普總統已多次明確表示，獲取格陵蘭是美國的國家安全優先事項之一，強調這對於在北極地區嚇阻對手至關重要。

李威特指出，總統及團隊正在討論實現這一重要外交政策目標的多種選項，強調「作為三軍統帥，動用美國軍隊始終是他可以考慮的選項之一。」

一名不願透露姓名的美國高級官員向《路透》透露，川普及其顧問團隊正討論取得格陵蘭島的多種方案，包括美國直接收購格陵蘭島，或與該島簽署《自由聯合協定》，不過後者無法滿足川普將該島正式納入美國版圖的企圖。

匿名官員並未透露美方收購的潛在報價，他認為：「總統處理任何事情的首選永遠都是外交手段和交易。他熱衷於促成交易，因此，如果能達成一筆划算的交易來獲得格陵蘭島，那必然是他的第一選擇。」

