從「小馬可」變華府最有權勢男人... 魯比歐怎麼做到的？

身兼美國國務卿與白宮國安顧問的魯比歐，在美軍突襲委內瑞拉行動中扮演關鍵角色，被視為自季辛吉以來華府最有權勢的外交決策者。（法新社）

出身邁阿密古巴流亡社群的魯比歐（Marco Rubio），一生都在夢想推翻哈瓦那的共產政權。隨著美軍突襲推翻委內瑞拉狂人總統馬杜羅（Nicolas Maduro），這位身兼美國國務卿與白宮國家安全顧問的共和黨鷹派人物，終於品嚐到了勝利滋味。然而，據《法新社》分析，這場勝利背後充滿了「現實政治」（Realpolitik）的妥協，為了滿足川普對石油的渴望，魯比歐似乎正在背棄他過去堅持的民主理想。

權力超越季辛吉 身兼二職創紀錄

魯比歐目前的地位在華府可謂「一人之下，萬人之上」。他是自冷戰時期的傳奇外交教父季辛吉（Henry Kissinger）以來，首位同時擔任國務卿與國家安全顧問的官員。這意味著他不需要像過去的國務卿那樣頻繁出訪，而是大部分時間都留在白宮與川普並肩作戰。

然而，這種權力伴隨著絕對的服從。去年2月28日，當川普與副總統范斯在白宮嚴厲斥責烏克蘭總統澤倫斯基時，魯比歐被拍到面無表情地癱坐在沙發上，這張照片在網路上瘋傳，被視為他已完全被川普馴服、從昔日的競爭對手「小馬可」（Little Marco）轉變為忠誠執行者的象徵。

為石油拋棄民主派 挨批「出賣靈魂」

在委內瑞拉議題上，魯比歐的轉向令外界驚訝。過去他堅持馬杜羅政權非法，要求自由選舉；但現在，當川普為了取得石油控制權而無視民主派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（Maria Corina Machado），轉而尋求與馬杜羅的副手羅德里格斯（Delcy Rodriguez）合作時，魯比歐選擇了護航。他改口稱現在談論選舉「為時過早」，全面配合川普的意志。

前美國外交官布魯恩（Brett Bruen）直言：「這不是真正的魯比歐，這是『現實政治』的魯比歐。」他分析，魯比歐為了達成推翻馬杜羅、進而切斷古巴石油命脈（委內瑞拉供應古巴約一半石油）的戰略目標，願意犧牲人權與民主價值。

劍指古巴共產政權 最終復仇

對於54歲的魯比歐來說，這一切或許都是為了更遠大的目標：古巴。他在馬杜羅倒台後數小時意有所指地說：「如果我住在哈瓦那（古巴首都）且身處政府之中，我至少會感到一點擔憂。」

這顯示魯比歐的戰略邏輯清晰：搞垮委內瑞拉只是第一步，切斷哈瓦那的經濟輸血管，進而推翻古巴共產政權，才是這位古巴移民之子心中的終極聖戰。儘管過程被批「出賣靈魂」，但正如他在年終記者會上被問及遭批評時所言，期待國務卿與總統意見相左是「愚蠢的」。這就是2026年的魯比歐，川普意志的絕對執行者。

