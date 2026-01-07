送32元電鍋助拾荒婦挨告貪污！清潔隊員判3月緩刑 檢方不上訴

士林地檢署收到判決書後，經內部討論，決定不提起上訴，亦未補充相關理由。（資料照）

北市黃姓清潔隊員因一時熱心，將資源回收廠內價值32元的電鍋轉手贈與拾荒老婦，原意是希望對方能煮飯過日子，卻遭隊上檢舉並被依貪污罪起訴。士林地方法院日前判決，認黃男構成職務侵占，但考量其自首、全數繳回、行為輕微且財物價值甚低等因素，判處有期徒刑3月、緩刑2年，並褫奪公權1年。士林地檢署已於近日收受判決書，經內部評估後，決定不提起上訴，亦未補充相關理由，全案因此定讞。

判決指出，黃男自1990年起任職北市環保局清潔隊員，負責垃圾清運及資源回收。去年7月26日傍晚，他在北投資源回收轉運站內，擅自拿取資源回收車上的大同電鍋，載回住處確認仍可使用後，於隔日轉贈他人，經法院認定具備「意圖為自己不法所有」之犯意。

請繼續往下閱讀...

法院依貪污治罪條例第6條第1項，認定黃男行為已構成「侵占職務上持有之非公用私有財物罪」。惟黃男於偵查機關尚未知悉前即主動自首，並繳回全部所得，依法得減輕或免除其刑；但考量其公務員身分及對公務廉潔之影響，法院未予免除刑責。

判決亦指出，電鍋價值僅32.56元，與一般貪污犯罪類型相比，行為情節屬輕微，未造成實質重大損害，遂依法再減輕其刑；但仍認有必要科以刑責，以維持公務員廉潔最低要求。由於本案同時具備多項減刑事由，法院採「遞減」方式計算，依法可減刑至三分之二以下。

至於是否適用刑法第59條「情狀可憫恕」規定，法院審理後認為，雖黃男行為動機並非出於私利，亦有可憫恕之處，但其身為公務員，仍不宜再予以減免刑責，故未適用該條規定。

對此，士林地檢署收到判決書後，經內部研議，決定不提起上訴，亦未補充相關理由。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法