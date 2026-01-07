委國代理總統喊「國家沒被接管」 川普秒打臉：立刻交出5000萬桶油

委內瑞拉代理總統羅德里格斯（圖）剛宣稱「無外國勢力統治」，隨即遭川普公開「討債」，要求上繳5000萬桶石油並言明「錢由我管」。圖為羅德里格斯2024年擔任副總統時的資料照。（美聯社檔案照）

委內瑞拉政局變天後，代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）6日試圖對內展現強硬姿態，堅稱國家「未受外國勢力統治」。然而，這番話隨即遭美國總統川普無情打臉。川普在社群平台上公開宣布，羅德里格斯將「迅速」向美國移交數千萬桶石油，並霸氣直言：「這筆錢將由我來控制。」

據《法新社》報導，就在羅德里格斯宣稱「委內瑞拉政府掌管自己國家、沒有外國代理人」後不久，川普在「真實社群」（Truth Social）發文，直接下達指令。川普寫道，羅德里格斯「將向美國移交3000萬至5000萬桶高品質、受制裁的石油」。

川普更毫不避諱地展現對委國資源的掌控權：「這些石油將以市場價格出售，而這筆錢將由我控制（controlled by me）。」他補充，已指示能源部長萊特（Chris Wright）「立即」執行此計畫。雖然川普聲稱華府現在「負責」這個加勒比海國家，但也表示只要羅德里格斯配合交出石油資源，他願與其合作。

一邊哀悼一邊交涉 代理總統陷兩難

報導分析，面對美方強勢壓境，羅德里格斯陷入兩難。她一方面宣布全國哀悼7天，向死傷的「烈士」致敬，並對內喊話：「我們是不投降的民族，我們不會放棄。」試圖安撫控制街頭的軍警與準軍事組織強硬派；另一方面，她又不得不對川普遞出橄欖枝，配合美方的石油要求以換取政權存續。

