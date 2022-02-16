自由日日shoot》性愛片勒索枋山鄉長600萬 主嫌逃中／ 罕見 徵信社組織犯罪起訴

偷拍勒索枋山鄉長起訴刑責

2022/02/16 05:30

洪啟能妻、律師都被起訴

〔記者蔡宗憲、周敏鴻、黃佳琳／綜合報導〕屏東縣枋山鄉長洪啟能與外遇對象在中華電信枋山會館房間內，被洪妻受僱的徵信業者安裝針孔偷拍性愛影片，業者持十餘片性愛光碟向洪恐嚇勒索六百萬元，屏東地檢署罕見以組織犯罪等四罪起訴徵信社負責人陳洪平等十六人，另以妨害秘密、侵入住宅罪起訴洪妻吳淑芬，以妨害秘密罪起訴洪的律師孫安妮。

陳男案發後潛逃中國，徵信社人員表示與他失聯許久；該徵信社仍在營運，已換了負責人，公司表示針對內部作業已強化控管等程序。

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勒索另2人 得手6百萬

屏東檢警去年偵辦安心徵信公司利用受託捉姦機會偷拍，洪啟能除被拍到與公所女職員的私密影片，還被安心負責人陳洪平、副總經理蕭瑋志等人恐嚇勒索六百萬元未果。但循線查出，陳嫌等人鎖定柯姓及林姓被害人，以相同手法拍到二人外遇的親密影像實，同樣勒索六百萬元得手，該筆錢後來匯入陳嫌及共犯帳戶。在逃的陳、蕭兩人，已被通緝。

屏東檢方認定陳洪平等人具有持續性、牟利性、且是結構性犯罪，認定他們除涉恐嚇取財、妨害秘密、侵入住宅罪，還罕見追訴組織犯罪刑責。

檢方起訴指出，陳洪平在徵信業界打滾多年，二○一九年七月起開設徵信公司，實際上卻以犯罪組織方式主持、指揮以實施抓姦、竊錄他人性愛活動後，再以此向當事人恐嚇取財。

租中華電信枋山會館約會

檢警追查，二○一九年十二月，安心徵信接到洪妻四十萬元委託，對洪及其外遇對象蒐證，發覺二人租用中華電信枋山會館房間約會，潛入裝設針孔密錄器及傳輸器材，全天侯監看房內情況，持續竊錄二人性愛過程。

陳洪平將竊錄畫面傳給公司總監周家銘，透過洪的法律顧問孫安妮向洪轉達，稱握有偷拍光碟十餘片，恐嚇支付六百萬元，其妻就願意簽字離婚，否則將性愛片提供各大媒體及po上鄉公所相關網站，洪報警。

洪啟能︰一切交給司法

洪啟能表示此事屬於私人家務感情問題，自己是受害人，一切交給司法。

五十二歲的洪啟能早年擔任過警職，目前是枋山鄉長第二任任期，四年前因初選問題退出民進黨，以無黨籍身分連任成功。

律師︰要對檢提告濫權起訴罪

律師孫安妮昨受訪時火大稱，檢方辦案亂七八糟，根本沒有人向鄉長恐嚇勒索六百萬元，要對檢察官提告濫權起訴罪；她說，說出這句話的，是跟整起案件無關的鄉公所人員作證時聽到的傳聞，沒有證據力。

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