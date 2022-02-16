自由日日shoot》組織犯罪辦徵信社 法院定罪門檻高

偷拍勒索枋山鄉長起訴刑責

2022/02/16 05:30

須證明成立目的、持續犯罪

〔記者張文川／台北報導〕安心徵信公司以針孔偷拍方式蒐證屏東縣枋山鄉長洪啟能外遇事件，並涉嫌對洪恐嚇勒索六百萬元，檢方罕見地認定被告是具有組織性的犯行，以組織犯罪起訴徵信社負責人等被告。律師周武榮認為，檢方以組織犯罪起訴，可能是為了爭取重判而為；律師翁偉倫表示，除非證明此徵信社成立的目的就是為了持續犯罪，否則以組織犯罪定罪不容易。

律師周武榮說，以目前資訊來看，本案組織犯罪的組織性、指揮關係、階層隸屬架構都不明確，案件上了法院後，法官必然會嚴格審理是否構成；本案的恐嚇取財罪法定刑度為六月至五年，竊錄、偷拍的妨害秘密罪為三年以下，而組織犯罪的指揮者可判三年至十年，參與者刑度為六月至五年，檢方可能是認為恐嚇取財、妨害秘密罪刑太輕，因此從重依組織犯罪起訴，爭取重判。

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組織犯罪主謀可判10年

曾任檢察官的律師翁偉倫表示，組織犯罪條例第二條規定「三人以上、有持續性、牟利性、結構性」要件，並非所有三人以上的共同犯罪就構成組織犯罪，重點在於此組織「成立的目的」是否是為了持續從事犯罪；至於多次犯行有「一罪一罰」處罰制度，未必符合持續性。

翁偉倫認為，實務上檢警常祭出組織犯罪條例，有黑幫背景的多人共同犯罪，往往會依組織犯罪起訴，不過案子到了法院，最後很多未以此定罪；不過本案構成恐嚇取財、妨害秘密罪無可置疑。

至於洪妻，翁偉倫表示，即使不是洪妻指使或決定偷拍，但身為委託人，徵信社的做法並未違背她的本意，縱使她事前不知情，但至少談和解時也已知情，卻仍提出六百萬元高價和解條件，有不確定故意嫌疑。

周武榮說，一般因外遇衍生的離婚官司，在沒有財產糾紛下，六百萬和解金遠超出一般行情，價額顯不相當，徵信社、律師理論上不會不知道，也不致瞞著洪妻，眾人是否利用捉姦影片獅子大開口，洪妻難以僅憑一句不知情就能完全脫鉤。

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