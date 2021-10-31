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    陸晉德:邱和順亂咬想拚免死

    34年了，愛子陸正的遺體始終未尋獲，陸晉德心中有無限的思念。 （記者蔡彰盛攝）

    34年了，愛子陸正的遺體始終未尋獲，陸晉德心中有無限的思念。 （記者蔡彰盛攝）

    2021/10/31 05:30

    信井屍是陸正 真可笑

    記者蔡彰盛／專訪

    陸正的父親陸晉德，昨天得知古井童屍身分露出曙光時，不禁長長地嘆了一口氣，「什麼監察委員、立法委員，這麼多年來，居然會相信井裡的男童是陸正這樣的謊言，真是可笑！」

    陸晉德回憶，發現古井童屍時，警方馬上拿現場蒐證照片給他夫妻看，然而「任何形狀都不像陸正，身高、衣著、體型都不像！」他說，當時的檢警其實也心知肚明，既然他們夫妻倆都確認不是陸正，就要考慮其他偵辦方向。

    陸晉德強調，邱和順曾當面向他坦承殺害陸正，其他共犯也有多人曾向他下跪懺悔，他綜合其他證據，認為陸正確實被棄屍在崎頂海邊。

    他說，邱和順命令鄧運振、余志祥處理陸正屍體，當時被分開羈押的鄧、余，先後各自帶檢警到棄屍的崎頂海岸，結果地點一致，更證明陸正確實被殺害後棄屍海邊。

    然而古井童屍案爆發後，他認為邱和順應是盤算著，只要一口咬定古井童屍就是陸正，有人願意相信的話，那邱以前的自白、口供、證據就可完全被推翻，大可藉此翻案甚至死裡逃生。

    怎可能綁票2年才撕票？

    陸晉德說「試想一個男童，有可能被綁票長達2年後，才被綁匪撕票嗎？」這麼簡單的道理，那些監委、立委居然不知道，而且還積極為死刑犯奔走、倡言廢死？陸晉德直搖頭說「太可笑了」！

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