古井童屍非陸正 沉冤32年 生父認了棄屍

古井童屍被發現後3個月就被草草埋葬在圖中的竹市第一公墓舊址，事後又被遷葬。 （記者蔡彰盛攝）

2021/10/31 05:30

綁案兩年後 發現童屍

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕34年前的新竹學童陸正綁票案，案發迄今，陸正的遺體始終未被尋獲，後來竹市一處古井發現男童屍體，一度以為是陸正，因檢警採證不完備無法確認，陸正父母也否認是陸正，古井童屍案遂成懸案，直到去年6月監委提出質疑，檢警重啟調查而查出案外案，原來古井童屍意外死亡後，被高姓生父棄屍古井，本案早已過了追訴時效，全案新竹地檢署偵辦中。

去年監委籲重啟調查

陸正綁票案發生後2年，1989年12月3日，新竹市埔頂路一處加蓋古井內，發現1名全身赤裸男童的屍體，檢方研判遭勒頸窒息而死。

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當時外界懷疑童屍是陸正，但陸正的父母一口咬定，無論是身形、樣貌，古井童屍絕對不是陸正，古井童屍案遂成懸案。

家屬當年就指非陸正

當時檢警未解剖古井童屍，致未取得生物跡證，屍體指紋捺印亦有缺失，而無法查明死者姓名、身分，童屍被依無名屍處理，3個月後草草埋葬在竹市第一公墓，監察院最終彈劾多名檢警。

草草驗屍 檢警被彈劾

而陸正綁票案的死刑犯邱和順，更主張古井童屍無法排除是陸正，想推翻自白，但最高法院認定，監院彈劾是一回事，若古井童屍有絲毫與陸正相似的可能，陸正雙親會不出面查明嗎？駁回邱和順上訴。

邱和順想推翻自白 夢碎

去年6月監委高涌誠指邱和順含冤，認為古井童屍可能就是陸正，要法務部查明真相。

竹檢追出弟稱兄殺子

新竹地檢署檢察官沈郁智重啟調查，警方過濾堆積如山的卷宗，意外發現一名男子曾在2010年3月前往竹市警局第二分局埔頂派出所報案，哥哥曾在一次酒醉後吐露真相，聲稱是他哥哥高男失手殺了14歲兒子，然後棄屍古井。據了解，警方得知報案男子因與哥哥爭家產發生衝突，才會舉報此事，檢警發現高男人在中國，無法通知到案說明，案件又無疾而終。

日前警方意外發現，高男夫妻已低調返台，火速前往中部找到夫妻，警方一句「事隔這麼久了，說出來會比較舒坦吧？」

父只認棄屍 追訴期已過

夫妻才坦承，兒子從小智能不足，又有自虐等精神上問題，常常走失，夫妻無暇照顧時，會以鍊子鍊住兒子脖子，當時就是回家發現兒子被鍊子纏繞頸部氣絕，才將屍體載回高男從小生長的埔頂地區一處古井丟棄。事後夫妻報案聲稱孩子走失，拿到地院的死亡宣告。

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