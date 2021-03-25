自由日日shoot》蘇花6死車禍／檢：有人為因素 騰龍司機百萬交保

游姓司機100萬元交保。（記者蔡昀容攝）

2021/03/25 05:30

〔記者蔡昀容、林敬倫／宜蘭報導〕騰龍通運遊覽車三月十六日在蘇花公路自撞山壁，造成六死卅九傷。肇事司機游志豪昨出院，就被押送到宜蘭地檢署複訊，游男涉犯過失致死等罪嫌重大，但按客觀證據沒有羈押必要，以一百萬元交保。檢方表示，肇事原因是人為還是機械問題、各佔比多少，尚需時間還原證據資料，但一定有人為因素。

騰龍通運負責人陳聰騰以證人身分接受訊問，游志豪離開地檢署後低頭不發一語，與陳聰騰一同乘車離開；後續問題、家屬該怎麼辦？陳回應「現在都在處理了，謝謝各界關心」。

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宜檢主任檢察官梁光宗說，扣案車輛先做初步檢視，尚未全部拆解，目前拆解輪胎，檢驗煞車系統等，尚未發現重大異常，不過還是要看最後綜合證據判斷，至於其他項目也會逐步檢測，車輛是否超速還在釐清。

宜檢指出，是人為還是機械問題，現在仍難以斷言，但檢察官認為游姓司機涉犯過失致死罪嫌，一定有人為因素，游男供稱煞車失靈，這部分也是釐清重點，但因涉及專業，調查清楚後會對外說明。

宜檢證實，遊覽車打檔是推桿式的，檔位最後確實停在Ｎ檔，但過程中是駕駛打Ｎ檔行駛、還是什麼原因導致，還要從行車紀錄來還原。

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