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    自由日日shoot》車體組裝有系統性問題／座椅噴飛 學生都知道不能那樣鎖

    今年3月16日騰龍通運公司遊覽車於蘇花撞山壁釀6死39傷，運安會初 步調查發現車體結構在座椅組裝方面有系統性問題。 （資料照）

    今年3月16日騰龍通運公司遊覽車於蘇花撞山壁釀6死39傷，運安會初 步調查發現車體結構在座椅組裝方面有系統性問題。 （資料照）

    2021/03/25 05:30

    交通部︰再研議是否調整法規

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕騰龍遊覽車事故初步調查後，國家運安會指車身結構在座椅與車體組裝上有系統性問題，主委楊宏智甚至形容，「事故車座椅鎖法，連我學生都知道不能那樣做。」呼籲審驗加強把關。交通部表示，目前法規是規定車輛出廠時的審驗標準與強度，車身座椅結構強度規範是與聯合國UN/ECE一致，要求座椅固定在車身底盤後須能承受七百牛頓推拉力，車輛測試合格才能領牌上路，但對組裝方式則未規定；會請車安中心再蒐集國外資料，除要求強度，是否組裝工法也有較專業要求，再研議是否調整法規。

    目前採取抽驗，外界疑慮送驗車輛與實際生產車輛品質未必相同，交通部說，車安中心依規定，每年也會對車體廠商進行品質一致性查核，這部分主要是文件審查，但每三年還會到工廠實地查看車輛打造施工實況。

    車安中心︰座椅不可能每輛測

    車安中心執行長周維果則表示，車身座椅結構強度檢測屬破壞性測試，不可能每輛車都測，還是得信任廠商後續生產會與送驗車品質相同，但也設有後續品質查核機制。

    台灣區車體工業同業公會秘書長戴維中指出，早年車體打造或有土法煉鋼而硬去焊接，但現在工法很成熟，打造品質應都可符合法規；至於座椅安裝工法，每個車體廠不盡相同，但只要有鎖在「車身骨架」上，安全應不會有問題，除非只鎖在地板上，他沒看過事故車輛，目前無法判斷。

    通過查驗車有問題 國家需負責

    遊覽車客運商業同業公會全國聯合會理事長魯孝亞表示，遊覽車業者購車時會看底盤系統、線路銜接及車身骨架打造焊接情況，但不會管車體廠如何組裝、用何工法，畢竟有法規規範；如果買的車有通過法規查驗，卻還被指安全有問題，只能要求國家要負起責任了。

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