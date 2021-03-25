自由日日shoot》多數遊覽車 安全門側無鋼樑

今年3月16日騰龍通運公司遊覽車於蘇花撞山壁釀6死39傷，運安會初 步調查發現車體結構在座椅組裝方面有系統性問題。 （資料照）

2021/03/25 05:30

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕三月十六日騰龍通運公司一輛遊覽車於蘇花公路發生衝撞山壁釀六死三十九傷，國家運輸安全調查委員會主委楊宏智表示，初步調查發現車體結構在座椅組裝方面有系統性問題，最快今日將發布期中安全通告，要求陸續召回相關遊覽車輛，即時解決所發現的問題。

對此，交通部長林佳龍昨晚緊急下令，召回打造該事故車輛的名盛實業公司所打造的七一八輛遊覽車，完成安全檢核前暫停車輛營運，預計在清明連假前完成多數車輛檢核。

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運安會於騰龍遊覽車事故發生首日就派人赴現場，針對車體、零件、事故路徑、空拍環境、下坡路段、煞車等資料進行蒐集、彙整。楊宏智指出，車輛在時速四十五公里的情況下，不論如何碰撞，座椅都不應與車體分離，經初步調查已發現車體結構在座椅組裝方面有具體系統性問題，最快今日將發布期中安全通告，要求陸續召回相關車輛。楊宏智說，召回檢測只需要目視三十分鐘就可以完成，希望有系統性問題的車輛不會太多，後續也不排除對所有遊覽車輛進行全檢。

調查發現車體結構有問題後，對於被問到事故原因為何及駕駛說事故當下煞車故障等，是否能對外說明，楊宏智表示，目前事故還無法確定，煞車踩不到可能是個人感覺，這有實際上的數據可佐證，目前資料都還在彙整中，仍不排除人為疏失；而外界關心為何遊覽車會破一個大洞，楊宏智說，這跟座位與車體分離是兩件事，主因大部分遊覽車在安全門那側沒有鋼樑。

另外，林佳龍上週已下令速查「車體是否異常脆弱、乘客繫安全帶為何仍連人帶椅遭拋出車外、遊覽車評鑑制度變革為何延宕四年」三疑點。其中，座椅與車體的扣合處若設計不良、或未依原設計施作，很可能在強力碰撞時就被拋出車外，必須優先釐清；遊覽車評鑑制度重新研議，但新制卻延宕四年多，以及車安中心的安檢機制是否能落實把關出廠車輛等，林佳龍要求展開行政調查，釐清是否有疏失，及表明有疏失究責無上限立場。

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