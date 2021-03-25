自由日日shoot》遊覽車解體大車禍不斷重演 檢討拼裝車 豈能紙上談兵

今年3月16日騰龍通運公司遊覽車於蘇花撞山壁釀6死39傷，運安會初 步調查發現車體結構在座椅組裝方面有系統性問題。 （資料照）

2021/03/25 05:30

遊覽車多採進口底盤 國內廠打造車身

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕國內遊覽車絕大部分是進口底盤，再由國內車廠打造車身，消基會交通委員會副召集人李克聰表示，國內遊覽車事故傷亡都比國外嚴重，包括蝶戀花國道翻覆、陽明山仰德大道衝下山谷，都是車頂遭削斷使乘客拋飛車外死亡，都能看出國內車體打造有很多需要檢討的地方，但每次呼籲政府改進效果都不大，這次國家運輸安全調查委員會點出問題，希望能一次性解決。

運安會點出問題 希望能一次性解決

騰龍公司遊覽車釀六死三十九傷事件，國家運輸安全調查委員會主委楊宏智指出，騰龍公司遊覽車在時速四十五公里的情況下，不論如何碰撞，座椅都不應與車體分離，經初步調查已發現車體結構在座椅組裝方面有具體系統性問題。

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不應與車體分離 座椅組裝有問題

台灣遊覽車車體結構問題出在哪裡？台灣多數遊覽車採進口底盤，再由國內車體廠打造車身，而非底盤、車體設計製造都由同一廠商進行量產到台灣的整車進口。因此，多次遊覽車事故都因車輛嚴重破損致重大死傷，讓台灣遊覽車淪落背負拼裝車的罵名。

李克聰說，國內車身打造廠還是有好業者，但多數遊覽車業者購車還是價格取向，使國內車廠打造車身時，會選擇較便宜的材料、打造標準較低甚至偷工減料，讓遊覽車事故常因車身損壞造成更嚴重傷亡；而國內法規、關稅又偏向保護國內車體業者，讓遊覽車業者從國外整車進口成本大增，國內車體廠沒有競爭對手，最後劣幣驅逐良幣。

國內車體廠無競爭對手 劣幣驅逐良幣

李克聰強調，騰龍遊覽車事故看見乘客繫上安全帶都會被拋出車外身亡，這一定要檢討座椅與車身焊接是否已出現問題，並全面查看國內所有車輛有無相同情況；否則連綁安全帶都不安全，未來如何教導民眾搭車要繫安全帶？

不過，國內遊覽車要領牌上路，一定都有通過四十四項法規檢驗標準，車身結構強度也要符合規範，包含翻覆車身變形時不會侵入車內乘客生存空間。但相關檢測是業者送交一輛測試車輛，通過測驗後自行保證未來生產車輛與送驗車輛品質相同，主管機關再透過抽查方式確認品質是否一致。

國內組裝車較國外車輛品質較差的說法，車安中心執行長周維果表示，以雙Ｂ轎車與國產車輛舉例，消費者期待車輛安全性，雙Ｂ車廠對於安全要求遠高於法規，國產車廠規對安全規範可能就與法規相近；他不排除國內大客車廠打造車輛的廠規，與法規的標準非常接近。

中華民國遊覽車商業同業公會理事長魯孝亞指出，所有領牌上路車輛都是符合交通部法規及通過車安中心驗證，現在運安會一句話指所有遊覽車可能有結構性問題，使消費者對車輛安全沒信心，這讓符合國內法規所打造的車輛如何能接受。

歷年重大遊覽車車禍

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