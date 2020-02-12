恐攻式酒駕奪命判8年 檢：輕判將給僥倖心

郭俊邑（小圖）酒駕追撞3機車再撞進騎樓才停，造成1死2傷（大圖），北院判刑8年。（資料照）

2020-02-12 05:30:00

死者全身骨斷慘死 妹拒原諒

〔記者張文川／台北報導〕男子郭俊邑酒駕追撞3輛機車造成1死2傷，45歲陳女更被撞得全身骨頭幾乎全斷慘亡，台北地院開庭辯論時，死者妹妹抱著姊姊的照片當庭痛哭表示：「我們全家人一輩子都無法原諒你！」下跪哭求法官重判。不過，台北地院認為，合議庭是依證據法則未以殺人罪論處，只能以公共危險致死罪論刑。

台北地檢署昨表示，關於類似案件，台灣及德國的最高法院，都有認定不確定殺人故意的判決，立法院修法時也曾促請司法官注意，相關酒駕犯行是否可依殺人罪處罰，輕判將給民眾僥倖心理，將提起上訴。

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妹曾捧遺照 當庭跪求重判

郭俊邑與死者家屬昨未聆判。上月開辯論庭時，陳女妹妹出庭表示，「從小她（姊姊）就像小媽媽一樣照顧我們」，姊姊被撞急救時，曾三度恢復心跳，她真的很想活下去，但傷勢實在太重，回天乏術。

郭男則向死者的弟弟、妹妹道歉稱：「真的知道錯了，希望可以給我重新做人的機會。」死者家屬拒絕接受，強調：「太晚了，來不及了，你還我一個姊姊！」

陳女妹妹指出，郭男後來改口推稱全程失憶，證明他沒有真心懺悔，因此堅決不與郭男和解。她在庭外受訪表示：「開庭前在庭外冷眼相看，進了法庭，才在法官面前道歉，演給法官看的」。

死者家屬委任律師表示，郭男全程飆速、不管號誌，先後有4次機會可避免憾事發生，包括拒付1000元請代駕、避開巡邏警察、擦撞分隔島時、撞倒第一輛機車後，卻都未及時醒悟，終釀成悲劇，簡直是「恐攻級酒駕」，與鄭捷殺人、砂石車倒退輾斃人一樣可惡，應從重量刑。

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