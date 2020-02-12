「想踩煞車已來不及」法官採信酒駕男無殺人犯意

表格

2020-02-12 05:30:00

〔記者陳慰慈、錢利忠／台北報導〕男子郭俊邑的「恐攻式酒駕」算不算殺人？法界人士認為，檢察官與法官立場都沒錯，主要是心證差異；另有律師認為，應是檢方無法舉證郭男有不確定故意殺人犯意，法官才變更法條判刑。

法界：心證不同 檢審都沒錯

律師翁偉倫表示，檢察官對於刑事案件的起訴標準，是採「超越合理懷疑」原則，對被告犯行有合理懷疑，認為犯嫌重大即可起訴；但法官確信被告百分之百有罪，才會判被告有罪，若對被告罪刑有一點懷疑，客觀證據無法充分支持時，依「罪疑唯輕」原則，會依刑度較輕的罪名論刑。

請繼續往下閱讀...

翁偉倫認為，檢審雙方立場都沒錯，主要差距在於，針對同一案件的犯罪事實，檢察官及法官的心證形成有所差異。

律師丁昱仁指出，檢方立場認為被告可預期酒駕肇事可能撞死人，仍放任自己酒駕，雖不是真的殺人，卻對自己行為採放任態度，的確具有「殺人的不確定故意」，依殺人罪起訴算是剛剛好。至於法官立場認為被告對於酒駕撞死人的後果，是意料之外的，意即被告本意只是酒駕，卻發生意料之外的加重結果；如被告具有殺人犯意，那酒駕撞死人發生後，應在其意料之中，不會出現緊張、惶恐等感覺。

律師林俊峰表示，本案法官採「罪疑唯輕」，認定郭男只犯酒醉駕車致人於死，原因在於郭男在庭上稱「想踩煞車但已來不及」；以及撞第一輛車後，再追撞他車只有短短數秒鐘，而非相隔數分鐘或更久時間，依此認為被告的主觀犯意只符合過失致死罪，並認為檢方的舉證不足。

林俊峰說，法官只認定郭男酒駕致死，不過判郭男8年徒刑也算是從重量刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法