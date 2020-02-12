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首頁　>　社會

酒駕新制 再犯害命可判無期

郭俊邑酒駕造成1死2傷。（資料照）

郭俊邑酒駕造成1死2傷。（資料照）

2020-02-12 05:30:00

〔記者吳政峰、溫于德／台北報導〕近年一再發生酒駕撞死人事件，引發社會關注，法務部因此修正刑法相關規定，若酒駕致死情節嚴重且為再犯，最重可判處無期徒刑。

至於本件郭俊邑酒駕造成1死2傷案，檢方認定的殺人罪，刑度為最輕10年以上、最重死刑之罪。法官認定的刑法公共危險「不能安全駕駛致死罪」，刑度為3年以上、10年以下之罪。因郭男無前科，其酒駕致死行為不構成再犯，若依新法，仍難以最重的無期徒刑來量刑；此外，郭男前年犯案，基於「實體從舊」原則，也不適用酒駕新制。

行政院長蘇貞昌去年過年期間痛批酒駕致死形同故意殺人，法務部旋即於去年5月通過刑法第185條修正案，認為因犯意不同，刑度無法比照殺人，但增列「累犯加重條款」，5年內再犯酒駕且致死者，可處5年以上徒刑，最重可判無期徒刑。

立法意旨指出，曾犯酒駕且歷司法程序，應生警惕，強化自我節制能力，以避免再蹈覆轍；倘5年內再犯並致人於死或重傷，顯具有特別的實質惡意，有必要提高處罰，以抑制酒駕的社會危害性。

此外，若綜合一切情狀，足以證明酒駕有殺人或傷害的直接或間接故意，可依殺人或傷害罪處斷。

本案檢察官就是根據被告犯行，認為有殺人的不確定故意，依此起訴，但未獲法官認同。

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