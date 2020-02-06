1死6傷毀10屋／自換瓦斯氣爆送命 「快救我爸」兒插管

氣爆屋內一片狼藉，張姓死者遺體被燒焦，陳屍廚房。 （民眾提供）

2020-02-06 05:30:00

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市中和路1處公寓2樓，前天深夜10時許發生威力強大的氣爆意外事件，共造成1死6傷、10間住屋受損！

警、消初步了解，當時60多歲張姓男子疑自行在住所廚房更換瓦斯鋼瓶，不慎造成氣爆，人在客廳的27歲盧姓男子遭波及，負傷逃到樓梯間大聲呼喊：「快救我爸爸！」附近住戶聞悉將全身灼傷的盧男給予大量清水沖洗，再通報送醫，盧男全身70%三度燒燙傷，插管治療中，未脫離險境。

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氣爆威力猛烈，事故現場的陽台鐵窗、大門都變形噴飛，並引發火勢。消防人車趕抵滅火後，火災調查及鑑識人員進入屋內，發現張男陳屍廚房已成焦屍，該處與後陽台共有2個20公斤瓦斯桶，其中1桶有瓦斯。

盧男告訴鄰居，當時爸爸正在換瓦斯，不小心發生氣爆；警、消為求慎重，會持續調查。據悉，盧男生父多年前過世，母親結識張男後同居，盧母2年前也過世，張、盧2人相互照顧，情同父子，張男雖未與盧母辦理結婚登記，盧男仍稱他爸爸。

消防局︰換瓦斯鋼瓶 讓專業的來

警、消表示，共有10間民宅受波及、6人輕重傷。位於盧家後棟4層樓的8間民宅屋內裝潢、玻璃都受損；與盧家後陽台相近的劉姓少女家連天花板也震壞，當時切完水果坐在沙發上的劉姓少女遭碎玻璃割傷手腕；氣爆時路過該處的計程車玻璃也破裂。

基隆市消防局預防科長李達志表示，更換瓦斯鋼瓶發生氣爆意外頻傳，建議民眾找專業人員更換，除非萬不得已才依步驟更換。

氣爆威力猛烈，連鐵窗都被震到變形飛到馬路上，盧男在救護人員的 攙扶下搭上救護車。 （記者吳昇儒翻攝）

瓦斯更換安全流程

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