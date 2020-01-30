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回收老闆6500萬沒鎖 放家中 鴛鴦盜開「運鈔車」2趟搬光

竹北警方昨天下午從狹窄防火巷起出裝有2600萬鈔票的麻布袋，陸續追回5100多萬元贓款。 （記者黃美珠攝）

竹北警方昨天下午從狹窄防火巷起出裝有2600萬鈔票的麻布袋，陸續追回5100多萬元贓款。 （記者黃美珠攝）

2020-01-30 05:30:00

最高金額住宅竊案

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣發生史上最高金額6500萬元住宅竊案！一名透天厝屋主竟把鉅款直接放在屋內未上鎖的一般鐵櫃內，被闖空門小偷無意間發現，小偷塞滿袋子也帶不完，還找女友開來「運鈔車」2度光臨才搬光，隨後在短短22天包括過年期間，花掉近1400萬元。新竹縣警方成立專案小組逮捕慣竊劉純光，追回約5110萬多元贓款。

22天花掉近1400萬

警方是在前晚逮捕涉案的44歲劉男及其31歲同居女友吳怡蓉，起出劉男利用贓款購買的百萬元新車、金鍊、名牌包、名錶、玉璽、電動腳踏車、女性保養品等，分送女友、前妻和其他家人；誇張的是，劉嫌為自己買的「大禮」，竟是市價約達170萬元的427.4公克安非他命。檢警依加重竊盜、意圖販毒等罪擴大偵辦全案。

值得一提的，專案小組不僅查出劉男、吳女於案發後，名下帳戶有異常款項進出，以及劉男出手闊綽等情事，還發覺劉男把好幾百萬元鉅款放在新買來的座車後行李廂，帶著現金趴趴走，想買什麼直接取來鈔票就花。

忍19天 確定外賊才報警

這起匪夷所思的竊案發生在本月6日深夜，竹北警分局則在大年初一（25日）才接獲報案。被害人的說法是，剛發現遭竊時以為是內賊，故自行過濾監視器，19天後確定是外人所為才報警。

因案情重大，警方一接獲報案，新竹縣警察局長黃家琦立即指示成立專案小組，專案人員放棄過年休息時間，全力投入偵辦，過濾監視器及透過車辨系統等鎖定劉男涉案，報請新竹地檢署檢察官陳中順指揮，聯合竹市警方共同偵辦。

被害人︰年關需現金周轉

被害人稱，他是資源回收業者，因應年關需要大量現金周轉及發給員工年終等，因此從去年10月起陸續領出現金，認為錢放在家裡安全，才會暫放自家鐵櫃內。

慣竊劉男當晚隨機闖空門，先侵入未上鎖的被害人鄰居家，之後順著連棟式透天厝的屋頂翻進被害人住處，翻箱倒櫃時意外發現鉅款，當場猶如中樂透，狂喜地先搬走部分現金，深夜近零時再帶著假釋中的吳女回現場，以前妻座車為「運鈔車」，2人聯手把剩下現金載走。

麻布袋裝贓款 藏防火巷

劉男前晚落網後，警方先在其車上起出近400萬元及相關帳戶內贓款，但共僅600多萬元，他拒絕透露餘款去向，經警方曉以大義，要以家人安危為念後，昨才帶領警方先後在竹北、新埔取回用行李箱和2個麻布袋裝著約4200多萬元，其中「麻布錢袋」藏在一個行人不易進入的狹窄防火巷內。

1400萬元花去哪了

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