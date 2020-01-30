賊以為假鈔狂花1400萬 沒料到全是真鈔

新竹縣警方擔心其他贓款下落，漏夜押解涉嫌6500萬鉅額竊案的劉男（前中）及其吳姓同居女友（後右）外出查贓。（記者黃美珠攝）

2020-01-30 05:30:00

〔記者黃美珠／竹縣報導〕在新竹縣市警界，提到這次犯下6500萬元竊案的「巨賊」劉純光，幾乎無人不知，甚至有警察抓他抓到以「老朋友」的心情視之。一名曾逮捕過劉男的警員，昨聽到他犯下這樁竊盜巨案，流露出恨鐵不成鋼的神情，直呼：「他就是講不聽！」

警界人士說，「阿光」不是大奸大惡的人，原靠做鐵工養家，因為景氣不好，有時賦閒沒有工作可做，苦悶、壓力等種種原因誤入歧途，成了「安公子」，為了毒品他淪為竊賊，擅長開鎖，最常挑外地人來到新竹縣市置辦的別墅闖空門行竊。開始進出監獄時，妻兒原本都不放棄他，用愛喚他回頭，無奈他越陷越深，最後與妻仳離。

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警界表示，這1、20年來，「阿光」為了籌錢買毒，只要看到有機可趁就侵入住宅行竊，多年前曾犯下新竹市知名宮廟骨董字畫、家具等古物竊案，未料得手的「骨董」多被認定是贗品無法脫手，反而成了他的罪證被逮。

「阿光」這次撈到鉅金，純屬湊巧，連他自己也料想不到，闖空門竟一舉偷得6千多萬元。他告訴專案小組，當他打開沒有鎖的鐵櫃看到一疊疊鈔票時，一度以為是假鈔，但因「真的很像」，所以想說「先搬回去花花，唬弄外人」，當時根本沒想到全是真鈔，但偷竊時仍然很驚喜。

受理竊案後，竹縣市警界確認是「阿光」幹的，一度很著急，因為「阿光」之前因另案遭判刑3年，未入監而遭通緝，這回一舉偷到鉅金，擔心他會花重金安排偷渡出境；所幸警方快速掌握其行蹤，將他逮捕回籠。

至於被害人，對於如此戲劇化的情節感到啼笑皆非，他告訴警方：「以後再也不敢這麼輕率地在家放錢了。」

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